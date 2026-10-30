Avertisment pentru România: criza gazelor din Germania poate lovi „ca un tsunami” - Radu Carp

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 30 oct. 2026, 21:12

România s-ar putea confrunta cu un nou val de scumpiri la energie, pe fondul creșterii accelerate a prețului gazelor pe piețele europene. Profesorul Radu Carp, de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, avertizează că majorarea timpurie a consumului de gaze în Germania, provocată de temperaturile scăzute și de reducerea producției de energie eoliană, pune o presiune tot mai mare asupra stocurilor europene și alimentează creșterea prețurilor. În opinia profesorului, o astfel de evoluție ar putea avea efecte în lanț, inclusiv asupra consumatorilor români.

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