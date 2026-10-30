Avertisment pentru România: criza gazelor din Germania poate lovi „ca un tsunami” - Radu Carp

România s-ar putea confrunta cu un nou val de scumpiri la energie, pe fondul creșterii accelerate a prețului gazelor pe piețele europene. Profesorul Radu Carp, de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, avertizează că majorarea timpurie a consumului de gaze în Germania, provocată de temperaturile scăzute și de reducerea producției de energie eoliană, pune o presiune tot mai mare asupra stocurilor europene și alimentează creșterea prețurilor. În opinia profesorului, o astfel de evoluție ar putea avea efecte în lanț, inclusiv asupra consumatorilor români.
Radu Carp: „Criza va lovi ca un tsunami România”
Radu Carp, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, susține că Europa se apropie de o situație căreia nu i acordă suficientă atenție, deși semnalele sunt tot mai îngrijorătoare.
Reducerea TVA la gaze, insuficientă în fața presiunilor din piață
În opinia profesorului, măsurile adoptate de autorități din Româânia pentru reducerea impactului scumpirii gazelor naturale asupra consumatorilor nu vor putea compensa în totalitate presiunea venită din piața europeană.
El susține că actualul context energetic reprezintă „motivul din spatele scăderii TVA la gaz”, însă avertizează că măsura „este ca și cum ai ridica un dig de nisip în fața unui tsunami”.
Carp argumentează că „folosirea rezervelor de gaz dintr-o cantitate și așa redusă a făcut ca prețul gazului pe bursa din Olanda să explodeze”, iar „efectul acestei scumpiri se va resimți foarte curând și în România.”
Vineri, 30 octombrie, depozitele de gaze naturale ale Germaniei erau umplute în proporție de 62% vineri, sub ținta de 70% stabilită de autoritățile germane, potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului Economiei și Energiei, citat de Investing.com.
Oficialul a atribuit acest deficit conflictelor din Strâmtoarea Hormuz, precizând însă că Germania beneficiază în prezent de surse suplimentare de aprovizionare cu gaze prin terminalele de gaz natural lichefiat (GNL) și prin conductele din Norvegia, opțiuni care nu erau disponibile în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina.
Transgaz: România are stocuri suficiente, dar există riscuri dacă iarna va fi foarte grea
Pe de altă parte, directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a declarat joi, 29 octombrie, că România dispune în prezent de rezerve suficiente pentru sezonul rece. Totuși, acesta a admis că perioadele cu temperaturi extreme ar putea pune presiune pe sistemul național de aprovizionare.
Potrivit datelor prezentate de directorul general al Transgaz, Ion Sterian., într-o postarea pe Facebook, stocurile de gaze sunt cu aproximativ 312 milioane de metri cubi sub nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut.
Deși rezervele existente sunt considerate suficiente pentru moment, Sterian atarge atenția că situația s-ar putea complica dacă România va traversa episoade prelungite de frig extrem în lunile de iarnă.