Mirajul salariilor din Occident. Ce costuri pot reduce câștigurile românilor care pleacă la muncă în Olanda

Scris de Catalina Anghel Publicat: 30 oct. 2026, 16:37

Salariile din Olanda continuă să reprezinte o atracție pentru românii care vor să câștige mai mult decât acasă. Însă sumele prezentate în ofertele de angajare nu reflectă întotdeauna banii care rămân la sfârșitul lunii. Chiria, asigurarea medicală, transportul și cheltuielile zilnice pot reduce considerabil câștigurile celor care aleg să muncească în străinătate.

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