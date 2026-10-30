Mirajul salariilor din Occident. Ce costuri pot reduce câștigurile românilor care pleacă la muncă în Olanda
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Salariile din Olanda continuă să reprezinte o atracție pentru românii care vor să câștige mai mult decât acasă. Însă sumele prezentate în ofertele de angajare nu reflectă întotdeauna banii care rămân la sfârșitul lunii. Chiria, asigurarea medicală, transportul și cheltuielile zilnice pot reduce considerabil câștigurile celor care aleg să muncească în străinătate.
Olanda se numără printre destinațiile europene în care românii își pot căuta un loc de muncă în domenii precum logistica, agricultura, producția sau industria alimentară. Pentru mulți, diferențele salariale reprezintă principalul motiv al plecării. Cu toate acestea, venitul real depinde nu doar de salariul oferit, ci și de numărul de ore lucrate și de costurile suportate în fiecare lună.
Salariile din Olanda par atractive, dar diferența dintre brut și net contează
Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim legal în Olanda este de 14,99 euro brut pe oră pentru angajații cu vârsta de cel puțin 21 de ani, potrivit datelor publicate de Guvernul olandez.
La un program de 40 de ore pe săptămână, suma ajunge la aproximativ 2.598 de euro brut pe lună, calculată ca medie. Aceasta nu reprezintă însă suma primită efectiv de angajat, deoarece din salariul brut se scad impozitele și contribuțiile aplicabile.
Mai mult, în cazul contractelor temporare, numărul de ore lucrate poate varia. Astfel, un salariu atractiv în anunțul de recrutare nu garantează automat același venit în fiecare lună.
Cazarea, una dintre cele mai importante cheltuieli pentru românii care pleacă la muncă
Pentru cei care ajung în Olanda prin intermediul unei agenții de recrutare, cazarea poate fi organizată de angajator. Această variantă elimină o parte dintre dificultățile găsirii unei locuințe într-o țară străină, dar nu înseamnă neapărat că spațiul de locuit este gratuit.
Situația este cu atât mai importantă pentru partenerii care vor să lucreze împreună. Cei care caută locuri de munca Olanda cu cazare cupluri trebuie să verifice dacă oferta permite locuirea în aceeași cameră sau locuință, ce costuri sunt percepute fiecărei persoane și dacă ambii parteneri au posibilitatea de a lucra.
Problemele legate de cazare și de reținerile din salariu au fost semnalate și în alte țări europene. Un raport privind condițiile de muncă ale românilor din Germania, a atras atenția asupra unor situații în care muncitorii sezonieri au reclamat salarii sub nivelul legal, concedieri fără preaviz și costuri excesive pentru cazare.
Potrivit regulilor actuale din Olanda, în anumite condiții, angajatorii pot reține din salariul minim o sumă pentru cazare, în limita a 25% din salariul minim brut. Reținerea necesită acordul scris al angajatului și respectarea condițiilor privind locuința.
Autoritățile olandeze au anunțat însă intenția de a elimina această posibilitate începând cu 1 iulie 2028, pentru a reduce dependența muncitorilor străini de angajatori. Măsura este încă în curs de reglementare.
Asigurarea medicală și transportul pot reduce banii rămași la final de lună
Pe lângă chirie, românii care lucrează în Olanda trebuie să ia în calcul asigurarea medicală obligatorie. Potrivit platformei oficiale WorkinNL, prima medie pentru asigurarea medicală de bază este de aproximativ 159 de euro pe lună în 2026.
La aceasta se pot adăuga cheltuieli medicale suportate de pacient, în funcție de serviciile utilizate. Franșiza obligatorie standard este de 385 de euro pe an, pentru serviciile medicale cărora li se aplică această regulă.
Transportul reprezintă o altă cheltuială care poate influența bugetul. Angajații care locuiesc departe de fabrică, depozit sau fermă trebuie să afle dacă deplasarea este asigurată de angajator ori dacă trebuie plătită separat.
Nici alimentele, produsele de igienă, telefonul sau deplasările în România nu trebuie ignorate. Adunate, aceste cheltuieli pot schimba semnificativ calculele făcute înainte de plecare.
Contractele prin agenții de muncă pot aduce surprize
Un alt aspect important este stabilitatea locului de muncă. În Olanda, o parte dintre muncitorii străini sunt angajați prin agenții de muncă temporară, iar unele contracte permit variații ale programului.
În anumite situații, angajații sunt plătiți în funcție de orele efectiv lucrate. Dacă activitatea scade, veniturile pot fi mai mici decât cele anticipate inițial.
În plus, românii care primesc cazare prin angajator sau agenție trebuie să solicite un contract separat pentru locuință. Legislația olandeză impune separarea contractului de închiriere de cel de muncă.
Înainte de semnarea documentelor, este important să fie clarificate salariul brut, programul, eventualele sporuri, costurile cazării și condițiile în care raportul de muncă poate înceta.
Cât de avantajos mai este, în realitate, un salariu din Occident?
Un venit mai mare nu înseamnă automat și economii mai mari. Pentru românii care pleacă la muncă în Olanda, diferența o face suma care rămâne după plata tuturor cheltuielilor.
De exemplu, două persoane care lucrează și împart costurile unei locuințe pot avea un buget diferit față de un angajat care suportă singur chiria. Totuși, avantajul depinde de condițiile concrete de cazare și de veniturile fiecăruia.
Specialiștii instituțiilor olandeze de informare a lucrătorilor recomandă verificarea contractelor, a fluturașilor de salariu și a reținerilor efectuate de angajator. În cazul unor nereguli, angajații pot solicita sprijinul sindicatelor sau al autorităților competente.
Pentru cei care se pregătesc să plece, cea mai importantă întrebare nu este doar cât vor câștiga pe oră, ci câți bani vor putea pune deoparte după o lună de muncă. Diferența dintre cele două sume poate transforma o ofertă aparent avantajoasă într-o experiență financiară mult mai puțin profitabilă.
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