Peste 517.000 de români nu au loc de muncă. Șomajul a crescut față de anul trecut. Cifrele INS

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 30 oct. 2026, 10:27

Peste 517.000 de români nu aveau un loc de muncă în septembrie 2026, iar numărul șomerilor este mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Deși rata șomajului a scăzut ușor față de luna august, datele publicate vineri, 30 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS) arată că situația de pe piața muncii rămâne dificilă, în special pentru tineri și femei.

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