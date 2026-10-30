Peste 517.000 de români nu au loc de muncă. Șomajul a crescut față de anul trecut. Cifrele INS
INS
Peste 517.000 de români nu aveau un loc de muncă în septembrie 2026, iar numărul șomerilor este mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Deși rata șomajului a scăzut ușor față de luna august, datele publicate vineri, 30 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS) arată că situația de pe piața muncii rămâne dificilă, în special pentru tineri și femei.
Rata șomajului din România a ajuns la 6,3% în septembrie, în scădere cu 0,1 puncte procentuale față de luna precedentă, când indicatorul se situa la 6,4%. Cu toate acestea, comparativ cu septembrie 2025, numărul persoanelor fără un loc de muncă a crescut cu peste 26.000. Diferențele sunt vizibile și între femei și bărbați, în timp ce șomajul în rândul tinerilor continuă să se mențină la un nivel ridicat.
Peste 517.000 de români fără loc de muncă. Șomajul a crescut față de anul trecut
Potrivit datelor INS, numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani a fost estimat la 517.100 de persoane în septembrie 2026. În luna august, numărul acestora era de 523.400, ceea ce înseamnă că aproximativ 6.300 de persoane au ieșit din categoria șomerilor de la o lună la alta. Scăderea este însă insuficientă pentru a readuce indicatorii la nivelurile înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut.
În septembrie 2025, România avea aproximativ 490.900 de șomeri, cu 26.200 mai puțini decât în prezent. Și rata șomajului era mai mică, de 6%, comparativ cu 6,3% în septembrie 2026. Astfel, chiar dacă ultimele date indică o ușoară îmbunătățire față de august, piața muncii înregistrează în continuare o deteriorare față de anul precedent.
Datele vin după o perioadă în care rata șomajului în România s-a menținut la 6,4%, atât în iulie, cât și în august. Cifrele din septembrie reprezintă prima scădere lunară a acestui indicator după două luni consecutive de stagnare.
Femeile, mai afectate de șomaj decât bărbații. Ce arată cifrele INS
Statisticile oficiale arată că rata șomajului este mai ridicată în rândul femeilor, unde a ajuns la 6,5% în septembrie 2026. În cazul bărbaților, indicatorul s-a situat la 6,2%, diferența dintre cele două categorii fiind de 0,3 puncte procentuale. Față de luna august, rata șomajului în rândul femeilor a rămas neschimbată, în timp ce pentru bărbați a scăzut ușor.
Diferențele sunt și mai evidente dacă sunt analizate datele din ultimul an. În septembrie 2025, rata șomajului în rândul femeilor era de 5,8%, ceea ce înseamnă o creștere de 0,7 puncte procentuale într-un singur an. În cazul bărbaților, indicatorul a urcat de la 6,1% la 6,2%, avansul fiind mult mai redus.
Șomajul în rândul tinerilor rămâne alarmant. Aproape 31% dintre cei activi nu au un loc de muncă
Una dintre cele mai mari probleme ale pieței muncii rămâne șomajul în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani. Cele mai recente date disponibile pentru această categorie arată că rata șomajului a ajuns la 30,8% în perioada aprilie-iunie 2026. Procentul este calculat în raport cu tinerii activi pe piața muncii, nu cu întreaga populație din această grupă de vârstă.
Diferențele dintre femei și bărbați sunt semnificative și în această categorie. Rata șomajului a fost de 34,3% în rândul tinerelor și de 28,5% în cazul tinerilor, ceea ce arată că dificultățile de angajare sunt mai pronunțate în rândul femeilor. Pentru perioada iulie-septembrie 2026, INS nu a publicat încă date actualizate privind șomajul persoanelor cu vârste între 15 și 24 de ani.
Cum arată situația românilor de peste 25 de ani. Șomajul a crescut într-un singur an
În cazul persoanelor cu vârste între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 5,1% în septembrie 2026, în scădere de la 5,2% în august. Pentru bărbații din această categorie, indicatorul a fost de 5%, în timp ce în cazul femeilor s-a situat la 5,3%. Persoanele cu vârste între 25 și 74 de ani reprezintă 76,8% din numărul total al șomerilor estimați la nivel național.
Comparativ cu septembrie 2025, când rata șomajului pentru această grupă de vârstă era de 4,7%, indicatorul a crescut cu 0,4 puncte procentuale. Chiar dacă numărul persoanelor fără un loc de muncă s-a redus în ultima lună, datele arată că situația este mai dificilă decât în urmă cu un an.
De ce INS anunță un șomaj de 6,3%, iar ANOFM indică o rată de 3,2%
Datele publicate de Institutul Național de Statistică sunt calculate potrivit metodologiei Biroului Internațional al Muncii, pe baza Anchetei asupra forței de muncă în gospodării. Această metodă ia în calcul persoanele fără un loc de muncă, disponibile să înceapă activitatea și care caută activ un serviciu. Rata șomajului reprezintă ponderea acestor persoane în totalul populației active.
În schimb, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a anunțat pentru septembrie 2026 o rată a șomajului înregistrat de 3,20%, corespunzătoare unui număr de 256.480 de persoane aflate în evidențele instituției. Diferența dintre cele două valori apare deoarece INS estimează șomajul printr-o anchetă statistică, în timp ce ANOFM contabilizează persoanele înregistrate oficial la agențiile pentru ocuparea forței de muncă.
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