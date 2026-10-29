Programul Rabla 2026 se redeschide pe 3 noiembrie. Ce buget are AFM și cât valorează ecotichetele

Publicat 29 oct. 2026, 20:14 Actualizat 29 oct. 2026, 20:27

Românii care vor să beneficieze de Programul Rabla 2026 vor avea o nouă oportunitate de înscriere. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat redeschiderea programului pentru persoanele fizice, cu fonduri de peste 35 de milioane de lei.

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