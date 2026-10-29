Americanii vând cel mai mare producător offshore de gaze din România. Cine preia compania care asigură 12% din consumul național

Una dintre cele mai importante tranzacții din sectorul energetic românesc a fost anunțată joi, 29 octombrie. Fondul american Carlyle și BERD au decis să vândă Black Sea Oil & Gas (BSOG), compania care operează cea mai mare capacitate de producție offshore de gaze din România. Compania asigură aproximativ 12% din consumul intern și este un pilon important al securității energetice naționale. Cumpărătorul este grupul olandez Mazarine Energy.
Tranzacția marchează finalul unei investiții începute în urmă cu mai bine de un deceniu, când Carlyle a preluat o companie aflată încă în stadiul de explorare, potrivit comunicatului oficial al Black Sea Oil & Gas - BSOG. Între timp, BSOG s-a transformat într-un actor strategic pentru securitatea energetică a României, odată cu dezvoltarea proiectului Midia Gas Development (MGD), primul proiect offshore major de producție a gazelor naturale realizat în sectorul românesc al Mării Negre după mai bine de 30 de ani.
Potrivit comunicatului oficial, vânzarea BSOG și a BSOG Holding către Mazarine Energy este condiționată de aprobările autorităților de reglementare.
Investiție de peste 400 de milioane de dolari în Marea Neagră
Sub administrarea Carlyle, BSOG a coordonat investiții de peste 400 de milioane de dolari în dezvoltarea perimetrului Midia. Proiectul a inclus construirea platformei offshore Ana, realizarea unei conducte submarine de 126 de kilometri și dezvoltarea stației de tratare a gazelor de la Vadu, în județul Constanța.
Punerea în producție a zăcământului, în iunie 2022, a reprezentat unul dintre cele mai importante momente pentru sectorul energetic românesc, într-o perioadă în care Europa se confrunta cu probleme de aprovizionare și cu prețuri record la energie.
De atunci, gazele extrase din Marea Neagră de BSOG au acoperit aproximativ 12% din necesarul de consum al României, ceea ce a transformat compania în principalul producător offshore de gaze naturale din țară.
Fondul american de private equity Carlyle Group a urmarit și achiziția activelor internaționale ale Lukoil, al doilea mare producător de petrol din Rusia, însă pe 9 octombrie s-a retas din cursă, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei, citat de Reuters. Retragerea lasă deschisă cursa pentru portofoliul evaluat inițial la aproximativ 22 de miliarde de dolari, din care fac parte și operațiunile grupului rus din România.
Olandezii de la Mazarine preiau controlul
Noul proprietar, Mazarine Energy, este o companie independentă de petrol și gaze fondată în 2013, cu operațiuni în Europa și Africa de Nord. Grupul este prezent în România încă din 2017 și și-a extins recent activitatea în sectorul energetic european prin noi achiziții în Olanda.
Prin preluarea BSOG, compania olandeză pune mâna pe una dintre cele mai valoroase infrastructuri energetice construite în România în ultimele decenii și pe singurul proiect offshore privat de mare amploare aflat deja în producție în Marea Neagră.