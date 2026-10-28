Un reactor de la Cernavodă ar putea fi repornit în noiembrie. Ce efect va avea asupra prețurilor la energie

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 28 oct. 2026, 15:03

Unul dintre cele două reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi repornit la începutul lunii noiembrie, iar presiunea asupra sistemului energetic ar putea scădea ușor, a anunțat miercuri fostul secretar de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Anunțul vine în ziua în care România a plătit cel mai mare preț mediu din Europa pentru energia electrică, iar importurile din timpul zilei au ajuns la aproape un sfert din necesarul de consum. Bușoi a precizat însă că repornirea parțială a centralei nucleare nu va avea un efect semnificativ asupra facturilor românilor.

Distribuie articolul