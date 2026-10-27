Grindeanu îi cere lui Nazare să prezinte public „gaura” din buget. Surse: ar lipsi până la 80 de miliarde de lei

Publicat 27 oct. 2026, 18:25 Sursă Realitatea PLUS

Situația finanțelor publice ar putea fi mult mai gravă decât se știa până acum, potrivit surselor Realitatea Plus. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-ar fi cerut ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte public toate datele privind deficitul și obligațiile restante ale statului înainte de adoptarea rectificării bugetare. Potrivit unor surse, în buget ar lipsi aproximativ 80 de miliarde de lei, bani necesari pentru plata unor datorii, lucrări deja executate, concedii medicale și funcționarea instituțiilor până la sfârșitul anului.

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