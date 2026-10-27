România, campioană la curent scump în UE! Oferte mai mari cu 30% înainte de iarnă. Ce urmează după 2027

Vești îngrijorătoare pentru români înainte de venirea iernii. România a înregistrat cel mai mare preț al energiei electrice de pe piața angro din Uniunea Europeană, iar ofertele transmise de furnizori pentru perioada noiembrie 2026 - martie 2027 sunt mai mari cu până la 30%. În acest context, președintele UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că România are nevoie de investiții urgente în sistemul energetic și cere măsuri pentru protejarea infrastructurii Neptun Deep din Marea Neagră, conform Realitatea PLUS.
România se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate prețuri la energie electrică din Europa, chiar înainte de începerea sezonului rece. Datele pentru 26 octombrie 2026 arată că prețul mediu al energiei pe piața angro a ajuns la 272,57 euro/MWh, după o creștere de 17% față de ziua precedentă. Prin comparație, în Bulgaria prețul a fost de 262,40 euro/MWh, cu 14% mai mare față de ziua anterioară, în timp ce Ungaria a înregistrat 269,35 euro/MWh, după o creștere de 4%.
Un preț și mai mare a fost înregistrat în Serbia, unde energia electrică a ajuns la 284,91 euro/MWh, în creștere cu 9%. Serbia nu face însă parte din Uniunea Europeană, astfel că România a avut cel mai ridicat preț dintre statele membre UE. Situația devine și mai dificilă în perspectiva lunilor de iarnă. Pentru perioada noiembrie 2026 - martie 2027, furnizorii au transmis oferte cu prețuri mai mari cu până la 30%, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra costurilor cu energia.
Kelemen Hunor spune când s-ar putea îmbunătăți situația energetică a României
În contextul prețurilor ridicate, președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că România are nevoie de investiții în capacități de stocare a energiei, dar și de punerea în funcțiune a proiectului Neptun Deep. Liderul UDMR susține că exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră ar putea îmbunătăți situația energetică a țării după 2027. În același timp, investițiile în stocarea energiei produse din surse regenerabile ar permite o gestionare mai bună a consumului și a producției.
Potrivit acestuia, dezvoltarea capacităților de stocare ar ajuta România să folosească mai eficient energia regenerabilă, reducând dezechilibrele dintre perioadele în care producția este ridicată și cele în care consumul crește.
Avertismentul lui Kelemen Hunor despre Neptun Deep. Ce se întâmplă dacă România nu poate apăra platforma
Pe lângă problemele legate de prețurile energiei, Kelemen Hunor a atras atenția asupra securității infrastructurii Neptun Deep, în contextul amenințărilor de sabotaj. Președintele UDMR a dezvăluit că i-a cerut deja ministrului Apărării explicații privind capacitatea României de a proteja platforma din Marea Neagră. Răspunsul primit în timpul audierilor nu l-a lămurit, motiv pentru care intenționează să revină cu întrebări către Ministerul Apărării și celelalte instituții responsabile.
Liderul UDMR consideră că autoritățile trebuie să stabilească rapid dacă legislația actuală permite protejarea corespunzătoare a infrastructurii și să propună modificări acolo unde este nevoie.
Kelemen Hunor a subliniat că amplasarea platformei în zona economică exclusivă a României nu ar trebui să împiedice autoritățile să adopte măsurile necesare pentru protejarea investiției.
Neptun Deep ar putea schimba situația energetică a României din 2027
Proiectul Neptun Deep, dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, este una dintre cele mai importante investiții energetice ale României, cu o valoare estimată la aproximativ 4 miliarde de euro. Potrivit calendarului anunțat de cele două companii, primele gaze naturale ar urma să intre în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului 2027. La capacitate maximă, exploatarea ar urma să asigure o producție de aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze anual.
În cursul anului 2026 au fost înregistrate progrese importante, inclusiv instalarea platformei de producție Neptun Alpha și a conductei submarine. Totodată, au fost finalizate șapte dintre cele zece sonde de producție. Exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră este așteptată să consolideze securitatea energetică a României și să reducă dependența de importuri.