România, campioană la curent scump în UE! Oferte mai mari cu 30% înainte de iarnă. Ce urmează după 2027

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 oct. 2026, 12:30

Vești îngrijorătoare pentru români înainte de venirea iernii. România a înregistrat cel mai mare preț al energiei electrice de pe piața angro din Uniunea Europeană, iar ofertele transmise de furnizori pentru perioada noiembrie 2026 - martie 2027 sunt mai mari cu până la 30%. În acest context, președintele UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că România are nevoie de investiții urgente în sistemul energetic și cere măsuri pentru protejarea infrastructurii Neptun Deep din Marea Neagră, conform Realitatea PLUS.

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