Costul nevăzut al unui șantier blocat. Cât vă costă, de fapt, un utilaj închiriat care stă pe loc?
Costul nevăzut al unui șantier blocat
Uneori, pe șantier, realitățile nu sunt ideale, iar lucrurile pot lua o turnură diferită față de planurile de pe hârtie. De exemplu, se poate întâmpla ca un utilaj închiriat să nu mai funcționeze brusc, iar odată cu el nu mai funcționează multe. Ajungeți să vă confruntați cu o serie de probleme ce apar prin efect de domino. Poate operatorul e pus în situația să aștepte, iar echipa nu mai poate continua lucrarea. Poate următoarea etapă depinde de ceea ce trebuia finalizat astăzi. Sau poate aveți subcontractori, transporturi și alte intervenții care depind de acest echipament ce se dovedește a fi neutilizabil pe moment.
Costul unei ore de staționare e mult mai scump decât tariful de închiriere
Nu sunt simple scenarii acele situații în care o problemă tehnică punctuală afectează și dă peste cap programul unei zile întregi. Se pot întâmpla pe teren și vă aduce în prim plan un adevăr: costul unei ore de staționare nu are legătură cu tariful de închiriere pe care îl plătiți.
Cum multe operațiuni depind una de alta, costul unei ore de staționare devine brusc mai scump și diferă de la un proiect la altul. În cazul construcțiilor, poate însemna că o echipă are de așteptat pentru a continua montajul. O intervenție de mentenanță într-o hală de producție trebuie neapărat reprogramată. Iar în cazul unui proiect complex, întârzierea unei lucrări afectează complet toate celelalte activități deja planificate.
Așadar, când analizați ofertele de închiriere, merită să priviți dincolo de preț, căci prețul nu spune totul. Merită să adoptați o atitudine precaută și să vă ridicați câteva întrebări cheie: ce se întâmplă dacă utilajul nu mai poate fi folosit, cine răspunde dacă apare o problemă, există service, există oameni care pot interveni rapid și sunt aproape de locația proiectului? Răspunsurile la care ajungeți vă ajută să vă diferențiați furnizorii și să-l alegeți pe cel care vă conferă garanția continuității proiectului.
Un service rapid nu este un beneficiu „de bifat”. Este cel care face diferența în situații de criză
Un echipament tehnic poate avea, la un moment dat, o problemă. Însă ceea ce contează cu adevărat este ce se întâmplă după. Pentru fiecare client, care analizează și compară oferte de închiriat, rapiditatea infrastructurii de service și suport tehnic nu trebuie să fie un simplu beneficiu „de bifat”, ci o cerință obligatorie. Iar aici, dimensiunea mateco este un avantaj concret pentru orice client. Compania deține 11 centre service în România și peste 20 de echipe mobile ce pot interveni prompt pe teren. La toate acestea, se adaugă și un suport tehnic disponibil 24/7. Cu alte cuvinte, nu închiriați doar un utilaj, ci beneficiați de o întreagă infrastructură tehnică, pregătită pentru situațiile în care aveți nevoie de ajutor rapid.
Un service de calitate previne situația în care ați avea nevoie de el
O mentalitate precaută se dovedește deseori a fi mai sănătoasă. De aceea, cel mai bun moment să luați în calcul eventualitatea unei defecțiuni nu este atunci când utilajul s-a oprit, ci cu mult timp înainte. Și anume, când analizați ofertele de închiriat. Nu vă interesați doar de dimensiunea flotei, ci și de modul în care furnizorul are grijă de echipamente. mateco lucrează cu un sistem de verificări tehnice, mentenanță și inspecții periodice, iar tehnicienii companiei beneficiază de pregătire continuă de top, inclusiv prin certificări și cursuri susținute de producători internaționali de echipamente. În plus, merită să verificați dacă furnizorul monitorizează indicatori de performanță (KPI) relevanți pentru continuitatea lucrărilor, precum timpul de răspuns la solicitările de service, gradul de funcționare a utilajelor pe durata contractului, ponderea problemelor tehnice soluționate în maximum 24 de ore și funcționarea fără incidente tehnice în primele zile de utilizare. Acești indicatori oferă o imagine mai clară asupra capacității furnizorului de a susține desfășurarea lucrărilor și de a limita impactul eventualelor defecțiuni asupra planificării proiectului.
De asemenea, calitatea pieselor poate fi un aspect ușor de ignorat pentru un client, dar esențial în caz de intervenție. mateco deține un depozit central de piese de schimb și un stoc distribuit la nivel național. Chiar dacă aparent acestea pot părea detalii despre organizarea internă a unei companii, în realitate se traduc într-o capacitate ridicată de a menține echipamentele la standarde înalte de funcționare și în rapiditatea intervențiilor de deblocare a situațiilor nedorite. Căci fiabilitatea nu începe pe șantier, ci începe cu mult timp înainte ca utilajul să ajungă acolo.
Cu cât ajutorul este mai aproape, cu atât problemele stau mai departe
Ipotetic vorbind, avem o defecțiune apărută la un șantier în București și una apărută la câteva sute de kilometri distanță. Ambele sunt identice din punct de vedere tehnic. Însă logistic, sunt două situații complet diferite. Dacă furnizorul are infrastructura într-un singur punct al țării, atunci distanța devine o parte din problemă. Iar aici, importanța rețelei de depozite contează. În prezent, mateco operează în 11 locații din România. Ceea ce face posibilă livrarea rapidă a echipamentelor cât mai aproape de proiect. Însă aceeași rețea este completată și de infrastructura de service și echipele mobile de intervenție. Pentru companiile care gestionează proiecte în mai multe orașe, proximitatea mateco este un avantaj practic: vă simplifică inclusiv relația cu furnizorii. în loc să căutați câte un furnizor și câte o soluție de service pentru fiecare proiect în parte, beneficiați de aceeași infrastructură mateco la nivel național. Vorbim de un beneficiu care face diferența fix atunci când proiectul are nevoie de reacție rapidă.
Forța unui furnizor de închirieri de utilaje se măsoară în ecosistemul pe care-l folosește pentru fiecare proiect
Pentru fiecare client, o flotă vastă este impresionantă prin număr. Însă devine și mai relevantă prin accesul extrem de practic la mai multe tipuri și categorii de echipamente și la o infrastructură construită în jurul utilizării lor. mateco deține o flotă de peste 4.500 de echipamente de închiriat, pentru aplicații care merg de la acces și lucru la înălțime până la construcții și industrie. Dar ce contează cu adevărat pentru orice client este ecosistemul necesar pentru a susține o astfel de flotă: service, tehnicieni, piese, logistică, puncte de lucru și capacitatea de a oferi suport în orice punct din țară.
Oferta cea mai ieftină și costul cel mai mic nu sunt mereu unul și același lucru
Evident, prețul rămâne un criteriu important în alegerea unei oferte de închiriere. Însă totul nu se rezumă la o simplă comparație între tarife pe zi. Nu atâta timp cât timpul oamenilor și respectarea etapelor de lucru au propriul lor cost.
Așadar, o abordare practică și eficientă depinde de răspunsurile concrete la întrebări cheie: ce suport există pe perioada închirierii, cum sunt întreținute echipamentele, are furnizorul respectiv propria infrastructură tehnică, poate interveni rapid pe teren, are acoperire în zona în care se derulează proiectul? Pe de o parte, răspunsurile fac diferența între: un furnizor tranzacțional, care închiriază pur și simplu un utilaj și un furnizor „partener”, care livrează un întreg ecosistem capabil să susțină echipamentul pe durata întregului proiect. Pe de altă parte, răspunsurile nu schimbă prețul menționat în ofertă, însă pot schimba radical timpul pierdut și costul unei zile în care lucrurile nu funcționează conform planului.
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