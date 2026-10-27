Costul nevăzut al unui șantier blocat. Cât vă costă, de fapt, un utilaj închiriat care stă pe loc?

Scris de Catalina Anghel Publicat: 27 oct. 2026, 11:08

Uneori, pe șantier, realitățile nu sunt ideale, iar lucrurile pot lua o turnură diferită față de planurile de pe hârtie. De exemplu, se poate întâmpla ca un utilaj închiriat să nu mai funcționeze brusc, iar odată cu el nu mai funcționează multe. Ajungeți să vă confruntați cu o serie de probleme ce apar prin efect de domino. Poate operatorul e pus în situația să aștepte, iar echipa nu mai poate continua lucrarea. Poate următoarea etapă depinde de ceea ce trebuia finalizat astăzi. Sau poate aveți subcontractori, transporturi și alte intervenții care depind de acest echipament ce se dovedește a fi neutilizabil pe moment.

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