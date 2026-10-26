Black Friday 2026: cum recunoști reducerile false și capcanele care te pot lăsa fără bani

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 oct. 2026, 13:54

Black Friday 2026 se apropie, iar magazinele au început deja să pregătească reduceri la telefoane, televizoare, electrocasnice, haine și multe alte produse. Pentru cumpărători, această perioadă poate fi o ocazie bună să economisească bani, mai ales dacă au urmărit un anumit produs și au așteptat momentul potrivit pentru a-l cumpăra. Totuși, nu toate ofertele sunt atât de avantajoase pe cât par la prima vedere.

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