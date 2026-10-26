Black Friday 2026: cum recunoști reducerile false și capcanele care te pot lăsa fără bani
Black Friday 2026
Black Friday 2026 se apropie, iar magazinele au început deja să pregătească reduceri la telefoane, televizoare, electrocasnice, haine și multe alte produse. Pentru cumpărători, această perioadă poate fi o ocazie bună să economisească bani, mai ales dacă au urmărit un anumit produs și au așteptat momentul potrivit pentru a-l cumpăra. Totuși, nu toate ofertele sunt atât de avantajoase pe cât par la prima vedere.
În spatele unor reduceri spectaculoase se pot ascunde prețuri crescute înainte de campanie, condiții greu de observat sau chiar tentative de înșelătorie. De aceea, înainte să plasezi o comandă, merită să faci câteva verificări simple. Acestea te pot ajuta să recunoști o reducere reală, să eviți magazinele online suspecte și, mai ales, să nu cheltuiești bani pe produse de care nu ai nevoie.
Când este Black Friday 2026 în România și când încep reducerile
În România, Black Friday nu are aceeași dată la toate magazinele. Unii comercianți organizează reduceri într-o singură zi, în timp ce alții întind campaniile pe mai multe săptămâni, astfel încât cumpărătorii să aibă mai mult timp la dispoziție. Dacă te interesează când începe Black Friday la eMAG, trebuie să știi că retailerul a anunțat oficial data de 6 noiembrie 2026, într-o zi de vineri. Este unul dintre cele mai urmărite evenimente de cumpărături din România, iar interesul pentru ofertele disponibile este de obicei foarte mare.
O altă întrebare pe care și-o pun cumpărătorii este la ce oră începe Black Friday la eMAG. Deocamdată, ora exactă nu a fost confirmată oficial. În anii trecuți, reducerile au fost activate dimineața, dar momentul lansării a variat de la o ediție la alta. Pentru cei care vor să cumpere electronice sau electrocasnice, merită urmărit și când începe Black Friday la Altex. Campania retailerului ar urma să înceapă pe 29 octombrie 2026 și să se desfășoare timp de aproximativ trei săptămâni.
Flanco a început deja campania pe 22 octombrie, iar reducerile sunt programate până pe 30 noiembrie. În schimb, Black Friday internațional are loc pe 27 noiembrie 2026.
Cum îți dai seama dacă o reducere de Black Friday este reală sau falsă
O reducere de 50% sau 70% poate părea greu de refuzat, dar procentul afișat nu îți spune întotdeauna cât economisești cu adevărat. Ca să îți dai seama dacă oferta merită, trebuie să verifici prețul de la care a fost calculată reducerea. În România, regula generală este că o reducere anunțată trebuie raportată la cel mai mic preț practicat de comerciant, în același spațiu de vânzare, în ultimele 30 de zile.
De exemplu, să presupunem că un aspirator a costat 1.000 de lei, apoi prețul lui a crescut la 1.200 de lei înainte de Black Friday. Dacă în ziua reducerilor ajunge la 900 de lei, economia reală față de prețul de referință este de 10%, nu de 25%. Tocmai de aceea, nu te grăbi să cumperi doar pentru că vezi un preț tăiat și un procent mare, evidențiat cu roșu. Compară suma afișată cu prețurile anterioare și cu ofertele altor magazine. O reducere poate fi calculată corect, dar produsul să fie totuși mai scump decât la concurență.
Cum verifici prețul unui produs înainte de Black Friday
Cea mai simplă metodă prin care poți afla dacă un produs s-a ieftinit cu adevărat este să urmărești evoluția prețului înainte de campanie. Poți începe prin a căuta același produs în mai multe magazine online. Ai grijă însă să compari exact același model, deoarece două telefoane care arată identic pot avea capacități de stocare diferite, iar două televizoare din aceeași gamă pot aparține unor generații diferite.
Există și platforme care îți arată istoricul prețurilor. Compari.ro, de exemplu, oferă grafice de evoluție pentru anumite produse. Pentru magazinele internaționale poți folosi instrumente precum PriceSpy sau CamelCamelCamel, acesta din urmă fiind destinat urmăririi prețurilor de pe Amazon. Aceste instrumente sunt utile, dar trebuie să verifici perioada și magazinele pe care le acoperă. O altă variantă este să notezi din timp prețurile produselor dorite sau să păstrezi capturi de ecran. În acest fel, când începe Black Friday, poți compara imediat oferta cu suma pe care ai fi plătit-o înainte.
Cele mai frecvente capcane de Black Friday. La ce trebuie să fii atent înainte să cumperi
Una dintre cele mai întâlnite capcane este presiunea de a cumpăra imediat. Mesaje precum „Ultimele produse disponibile”, „Oferta expiră în câteva minute” sau „Stoc aproape epuizat” te pot determina să iei o decizie fără să mai verifici prețul. Uneori, aceste informații sunt reale. Alteori, pot fi folosite pentru a crea senzația că pierzi o ocazie dacă nu cumperi pe loc. Un cronometru care repornește după expirare este un motiv în plus să privești oferta cu atenție.
O altă situație apare atunci când magazinele promovează reduceri „de până la 70%”. Asta nu înseamnă că toate produsele au acest discount. Procentul maxim poate fi disponibil doar pentru câteva articole. Verifică și dacă oferta presupune folosirea unui voucher, activarea unui abonament sau atingerea unei valori minime a comenzii. La fel de important este să observi dacă produsul este nou, resigilat sau recondiționat. Un preț mai mic poate fi justificat de starea produsului, iar aceste informații ar trebui să fie prezentate în descriere.
Cum recunoști magazinele online false și ofertele care ascund o înșelătorie
În perioada Black Friday apar și site-uri care încearcă să profite de interesul cumpărătorilor pentru reduceri. Unele copiază aproape perfect imaginea unor magazine cunoscute, folosind aceleași fotografii, culori și sigle. Primul lucru pe care trebuie să îl verifici este adresa site-ului. Uită-te cu atenție la fiecare literă, deoarece o singură modificare în numele unui magazin poate indica o pagină falsă.
Apoi, caută informații despre firma care vinde produsele. Un magazin online legitim ar trebui să ofere date de identificare, informații de contact și condiții clare de livrare și retur. Nu te baza exclusiv pe recenziile afișate chiar pe site. Caută păreri și în alte locuri și verifică dacă magazinul are o reputație reală. Fii atent mai ales atunci când găsești un produs mult mai ieftin decât în toate celelalte magazine, iar vânzătorul îți cere să transferi banii într-un cont personal. De asemenea, simplul fapt că site-ul are un lacăt lângă adresă nu garantează că este sigur.
Cum te ferești de mesajele, reclamele și linkurile false de Black Friday
În perioada reducerilor, mesajele false pot ajunge prin SMS, e-mail, WhatsApp sau prin reclamele de pe rețelele sociale. Poți primi, de exemplu, un mesaj care te anunță că ai câștigat un voucher, că ai un colet blocat sau că trebuie să plătești urgent o taxă pentru livrarea unei comenzi. De multe ori, aceste mesaje conțin linkuri către pagini care imită site-urile unor magazine sau firme de curierat.
Cea mai sigură variantă este să nu accesezi linkul primit, ci să intri separat pe site-ul oficial sau în aplicația companiei. Acolo poți verifica dacă oferta sau problema semnalată există cu adevărat.
Nu introduce datele cardului, parolele bancare, codul PIN sau codurile de autorizare pe pagini suspecte. Dacă ai făcut deja acest lucru, contactează imediat banca pentru a-ți proteja contul. Poți raporta tentativa de fraudă și către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).
Ce trebuie să verifici înainte să plătești o comandă online
Chiar dacă ai găsit un produs la un preț foarte bun, mai sunt câteva lucruri pe care merită să le verifici înainte să finalizezi comanda. În primul rând, uită-te la suma totală. Prețul produsului poate fi avantajos, dar transportul sau alte servicii adăugate în coș pot crește valoarea finală. Verifică cine vinde efectiv produsul. Pe platformele de tip marketplace, articolele pot proveni de la comercianți diferiți, fiecare cu propriile condiții de livrare și retur. Citește și termenul estimat de livrare, mai ales dacă ai nevoie de produs până la o anumită dată.
Dacă achiziționezi din străinătate, verifică moneda în care plătești, eventualele costuri suplimentare și adresa la care trebuie trimis produsul în cazul unui retur. Înainte să autorizezi plata, asigură-te că suma este corectă și că nu ai în coș produse sau servicii pe care nu le dorești. Păstrează factura, confirmarea comenzii și, dacă este posibil, o captură a ofertei.
Ce drepturi ai dacă produsul cumpărat de Black Friday nu corespunde așteptărilor
Produsele cumpărate de Black Friday beneficiază de aceleași drepturi legale ca produsele achiziționate în orice altă perioadă a anului. Dacă ai cumpărat online de la un comerciant, ai, în general, 14 zile de la primirea produsului pentru a te retrage din contract, fără să fii obligat să explici motivul. După ce anunți comerciantul, ai cel mult alte 14 zile pentru a trimite produsul înapoi. Există însă și excepții. Printre acestea se numără anumite produse personalizate, bunuri perisabile sau produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de igienă după desigilare.
Costul transportului pentru retur poate fi suportat de cumpărător, dacă acesta a fost informat în prealabil despre această obligație. Dacă produsul este defect, nu funcționează corespunzător sau nu respectă descrierea, intră în discuție garanția legală de conformitate, care este, în mod obișnuit, de doi ani pentru bunurile noi. În funcție de situație, poți solicita repararea sau înlocuirea produsului și, în condițiile prevăzute de lege, reducerea prețului ori încetarea contractului. Atenție însă la produsele cumpărate din magazine fizice. Dacă te răzgândești și produsul nu are niciun defect, posibilitatea de a-l returna depinde de politica magazinului. Dacă întâmpini probleme și nu reușești să le rezolvi cu vânzătorul, poți depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).
Cum faci cumpărături inteligente de Black Friday și eviți cheltuielile inutile
Black Friday poate fi o perioadă potrivită pentru cumpărături, dar numai dacă reducerile se potrivesc nevoilor și bugetului tău. Cel mai bine este să pregătești din timp o listă cu produsele pe care vrei să le cumperi. Stabilește cât ești dispus să plătești pentru fiecare și încearcă să nu depășești suma totală pe care ți-ai propus-o. Nu te uita doar la procentul reducerii. Verifică și caracteristicile produsului, recenziile cumpărătorilor și eventualele cheltuieli pe care le vei avea ulterior.
De exemplu, un aparat electrocasnic poate avea un preț mic, dar un consum ridicat de energie. La fel, o imprimantă ieftină poate presupune costuri mari pentru cartușe. Dacă alegi să plătești în rate, verifică valoarea totală pe care o vei achita, nu doar suma lunară. Încearcă să eviți și cumpărăturile făcute doar pentru a beneficia de transport gratuit sau de un voucher suplimentar.
Dacă adaugi în coș produse de care nu ai nevoie, este posibil să cheltuiești mai mult decât economisești. Până la urmă, o reducere bună nu înseamnă neapărat cel mai mare procent afișat pe ecran, ci un preț mai mic pentru un produs de care ai cu adevărat nevoie. Dacă verifici ofertele și îți acorzi puțin timp înainte să plătești, ai șanse mai mari să profiți de Black Friday fără surprize neplăcute.
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