La ce oră începe Black Friday la eMAG în 2026

Publicat 26 oct. 2026, 09:34 Actualizat 26 oct. 2026, 11:04

Black Friday la eMAG în 2026 este programat pentru vineri, 6 noiembrie, însă retailerul nu a anunțat încă ora exactă la care vor fi activate reducerile. În edițiile precedente, campania a început, de regulă, în prima parte a dimineții, cu variații de la un an la altul.

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