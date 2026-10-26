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Economie· 1 min citire

La ce oră începe Black Friday la eMAG în 2026

Produse eMag

Produse eMag

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 oct. 2026, 09:34
Actualizat26 oct. 2026, 11:04

Black Friday la eMAG în 2026 este programat pentru vineri, 6 noiembrie, însă retailerul nu a anunțat încă ora exactă la care vor fi activate reducerile. În edițiile precedente, campania a început, de regulă, în prima parte a dimineții, cu variații de la un an la altul.

La ce oră începe Black Friday la eMAG în 2026

În anii precedenți, reducerile au fost activate în prima parte a dimineții, iar momentul exact a variat de la o ediție la alta.

Orele la care au început edițiile din ultimii cinci ani arată cum s-a schimbat momentul lansării campaniei:

  • În 2025, Black Friday la eMAG a început la ora 08:08 

  • În 2024, campania a început la ora 07:14

  • În 2023, startul a fost dat la ora 07:15. 

  • În 2022, reducerile au început în jurul orei 07:20. 

  • În 2021, Black Friday a început la ora 07:25.

Istoricul arată că, între 2021 și 2024, ora de start s-a menținut într-un interval restrâns, între 07:14 și 07:25. Ediția din 2025 a ieșit din acest tipar, cu lansarea la 08:08.

Pe baza acestor repere, ora 07:30 poate fi folosită ca estimare orientativă pentru ediția din 2026, dar nu există suficiente informații pentru a anticipa minutul exact. Cumpărătorii care urmăresc produse cu stoc limitat ar trebui să verifice aplicația și site-ul eMAG începând cu primele ore ale dimineții de 6 noiembrie.

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