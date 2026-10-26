Când începe Black Friday la Altex în 2026

Publicat 26 oct. 2026, 11:41 Actualizat 26 oct. 2026, 12:14

Black Friday la Altex în 2026 ar urma să înceapă joi, 29 octombrie. Campania de reduceri ar urma să se desfășoare timp de aproximativ trei săptămâni, atât online, cât și în magazinele fizice Altex și Media Galaxy.

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