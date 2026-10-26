Când începe Black Friday la Altex în 2026

Black Friday la Altex în 2026 ar urma să înceapă joi, 29 octombrie. Campania de reduceri ar urma să se desfășoare timp de aproximativ trei săptămâni, atât online, cât și în magazinele fizice Altex și Media Galaxy.
Când are loc Black Friday la Altex în 2026
Campania Black Friday organizată de grupul Altex ar urma să înceapă pe data de 29 octombrie și să se desfășoare pe parcursul a trei săptămâni.
Reducerile de Black Friday sunt disponibile grupului de magazine Altex și Media Galaxy, precum și platformelor online și aplicației mobile a retailerului.
În campania din acest an ar urma să fie incluse mai multe categorii de produse, de la televizoare, telefoane și laptopuri până la electrocasnice, articole de îngrijire personală, jucării, produse pentru casă și grădină, anvelope și articole sportive.
La ce oră ar putea începe Black Friday la Altex în 2026
Deocamdată, Altex nu a confirmat oficial ora la care vor fi activate reducerile de Black Friday din 2026. În lipsa unui anunț clar, ora de începere poate fi estimată pornind de la modul în care retailerul și-a organizat campaniile anterioare și de la programul obișnuit al magazinelor online.
În 2025, ofertele de Black Friday au fost programate să apară pe site-urile Altex și Media Galaxy de la ora 09:00, în timp ce aplicația Altex a avut acces mai devreme, de la ora 07:05.
În 2024, reducerile au început de la ora 07:00.
În 2023: ora 07:00 în aplicație și ora 09:00 pe site și în magazine.
În 2022: ora 07:00, conform istoricului campaniilor publicat.
În 2021: ora 07:00, potrivit aceluiași istoric.
Prin urmare, cumpărătorii care vor să prindă primele oferte ar putea verifica aplicația Altex de la ora 07:00, fără a considera însă această oră drept certă.
Ce trebuie să știe cumpărătorii înainte de Black Friday
La Altex, Black Friday s-a desfășurat în ultimii ani pe parcursul mai multor săptămâni, cu oferte schimbate în etape și reduceri la electronice, electrocasnice, produse IT, articole pentru casă și alte categorii. În 2024, reducerile la Altex au fost de 30%–50% pentru numeroase produse, iar în 2025 s-au înregistrat discounturi de până la 50% la sute de mii de articole.