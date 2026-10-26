Când începe Black Friday la eMAG în 2026

Publicat 26 oct. 2026, 09:12 Actualizat 26 oct. 2026, 12:18

Black Friday la eMAG în 2026 va începe vineri, 6 noiembrie, dată anunțată oficial de retailer în luna septembrie. Evenimentul va aduce o nouă rundă de reduceri pentru clienții care își pregătesc cumpărăturile înainte de sărbătorile de iarnă. Ora exactă la care vor fi activate ofertele nu a fost comunicată oficial până în prezent.

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