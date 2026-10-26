Când începe Black Friday la eMAG în 2026

Black Friday la eMAG în 2026 va începe vineri, 6 noiembrie, dată anunțată oficial de retailer în luna septembrie. Evenimentul va aduce o nouă rundă de reduceri pentru clienții care își pregătesc cumpărăturile înainte de sărbătorile de iarnă. Ora exactă la care vor fi activate ofertele nu a fost comunicată oficial până în prezent.
Când are loc Black Friday la eMAG în 2026
Retailerul a confirmat că ediția din acest an a campaniei Black Friday va avea loc pe 6 noiembrie.
Data a fost anunțată în cadrul evenimentului eMAG Sellers’ Day, organizat pe 23 septembrie 2026, și a fost preluată ulterior de publicațiile care au relatat despre pregătirile pentru campanie.
Ce trebuie să știe cumpărătorii înainte de Black Friday
Deși data este cunoscută, ora de începere și toate detaliile ofertelor nu au fost încă anunțate oficial. În edițiile precedente, eMAG a activat reducerile în cursul dimineții, iar momentul exact a variat de la un an la altul. Cumpărătorii care urmăresc produse cu stoc limitat ar trebui să verifice site-ul și aplicația retailerului în ziua campaniei.
Ce reduceri sunt așteptate la Black Friday 2026
De-a lungul anilor, Black Friday la eMAG a adus reduceri spectaculoase, unele de peste 90%. Printre cele mai mari oferte s-a numărat un bilet la festivalul Beach, Please! 2026, vândut cu doar 10 lei, față de prețul inițial de 674 de lei, o reducere de 98,5%.
În 2022, un leagăn electric pentru copii a fost redus de la 499 de lei la 99,99 lei, iar în 2025, un televizor Star-Light a costat doar 199 de lei, față de 549 de lei. Reducerile au fost impresionante și în cazul produselor scumpe: un laptop Acer Aspire Lite a ajuns la 599,99 lei, de la 1.249 de lei, iar un iPhone 15 a fost vândut cu 1.999,99 lei, față de 3.279,99 lei.