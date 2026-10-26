Motorina ar putea ajunge aproape de 12 lei pe litru. Totul despre noile scumpiri la pompă

Șoferii din România s-ar putea confrunta cu noi scumpiri la pompă începând cu luna noiembrie. Reducerea cu 25% a accizei la motorina standard este valabilă până pe 31 octombrie, iar dacă Ministerul Finanțelor nu va prelungi măsura, prețul carburantului ar putea crește cu aproximativ 80 de bani pe litru. În același timp, există avertismente privind riscul unei penurii de motorină în această iarnă, conform Realitatea PLUS.
Motorina s-ar putea scumpi cu 80 de bani pe litru. Cât vor plăti șoferii de la 1 noiembrie
Potrivit informațiilor prezentate de jurnalistul REALITATEA PLUS Cristina Tănasă, șoferii ar putea plăti mai mult pentru motorină de la începutul lunii noiembrie. Măsura de reducere a accizei cu 25% expiră pe 31 octombrie, iar o eventuală revenire la nivelul integral al acesteia ar putea duce la o scumpire de aproximativ 80 de bani pe litru.
În prezent, motorina standard costă 10,92 lei pe litru, în timp ce varianta premium ajunge la 11,81 lei. Benzina standard se comercializează cu 10,12 lei pe litru, iar cea premium cu 10,69 lei, potrivit prețurilor prezentate de Cristina Tănasă. Dacă majorarea estimată de 80 de bani s-ar reflecta integral în prețul final, motorina standard ar putea ajunge la aproximativ 11,72 lei pe litru, apropiindu-se de pragul de 12 lei.
Deocamdată, scumpirea nu este confirmată. Totul depinde de decizia Ministerului Finanțelor privind menținerea sau eliminarea reducerii temporare a accizei.
Dumitru Chisăliță cere prelungirea reducerii accizei pe toată durata iernii
În contextul prețurilor ridicate la carburanți, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, solicită prelungirea măsurii de reducere a accizei la motorină pe toată durata iernii. Acesta consideră că reducerea de 25% ar trebui aplicată și în cazul benzinei. Potrivit estimărilor prezentate de Cristina Tănasă, o asemenea măsură ar putea determina o ieftinire a benzinei cu aproximativ 80 de bani pe litru.
Până în prezent, reducerea temporară a accizei a fost aplicată motorinei standard, iar o măsură similară pentru benzină nu a fost anunțată.
România riscă să rămână fără suficientă motorină în această iarnă
Pe lângă posibilitatea unor noi scumpiri, România se confruntă și cu avertismente privind aprovizionarea cu motorină în sezonul rece. Cristina Tănasă a prezentat riscul apariției unei penurii, în condițiile în care existența rezervelor strategice nu înseamnă automat că întreaga cantitate de combustibil poate fi utilizată imediat. România dispune de aproximativ 2,04 milioane de tone de petrol și produse petroliere în stocurile de urgență. Totuși, aceste rezerve includ atât produse finite, cât și țiței care trebuie rafinat înainte de a putea fi utilizat.
În cazul în care vor apărea probleme de aprovizionare cu motorină, prețurile ar putea înregistra noi creșteri.
Reducerea accizei la motorină expiră pe 31 octombrie 2026
Ministerul Finanțelor a decis, pe 15 octombrie, să prelungească reducerea temporară de 25% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-31 octombrie 2026. Măsura a fost adoptată în baza mecanismului de evaluare bilunară prevăzut de Legea nr. 162/2026. Reducerea reprezintă 701,07 lei pentru 1.000 de litri de motorină, iar nivelul efectiv al accizei a fost stabilit la 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri.
Anterior, reducerea accizei la motorină fusese prelungită și pentru prima jumătate a lunii octombrie, în încercarea de a limita creșterea prețurilor la pompă. În privința rezervelor, datele prezentate de Asociația Energia Inteligentă arată că, din cele aproximativ 2,04 milioane de tone de stocuri de urgență, circa 1,08 milioane de tone reprezintă țiței și materii prime pentru rafinare. Produsele petroliere finite însumează aproximativ 957.000 de tone, dintre care în jur de 511.000 de tone sunt motorină și produse de tip gasoil.
Ministerul Finanțelor urmează să decidă dacă reducerea accizei la motorină va fi prelungită și după 31 octombrie. În lipsa unei noi decizii de menținere a facilității, șoferii ar putea plăti mai mult pentru alimentare începând cu luna noiembrie.