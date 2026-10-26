Motorina ar putea ajunge aproape de 12 lei pe litru. Totul despre noile scumpiri la pompă

Publicat 26 oct. 2026, 14:46 Sursă Realitatea PLUS

Șoferii din România s-ar putea confrunta cu noi scumpiri la pompă începând cu luna noiembrie. Reducerea cu 25% a accizei la motorina standard este valabilă până pe 31 octombrie, iar dacă Ministerul Finanțelor nu va prelungi măsura, prețul carburantului ar putea crește cu aproximativ 80 de bani pe litru. În același timp, există avertismente privind riscul unei penurii de motorină în această iarnă, conform Realitatea PLUS.

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