Indexarea pensiilor, condiționată de datele bugetare. Ce spune Alexandru Nazare despre o creștere de peste 5%

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că indexarea pensiilor trebuie realizată într-un ritm pe care bugetul îl poate susține. O decizie privind majorarea va fi luată în Guvern după analizarea tuturor datelor bugetare, fără ca ministrul să avanseze un procent.
Când va fi decisă indexarea pensiilor
Alexandru Nazare a declarat duminică că susține ajustarea pensiilor, dar a insistat asupra unei abordări prudente. Potrivit declarațiilor sale, ministrul consideră că stabilirea creșterii trebuie să țină cont de situația bugetară.
„Am spus de luni bune de zile că trebuie să facem o indexare prudentă, sustenabilă. Trebuie să o facem. Vom lua această decizie după ce avem toate datele de buget introduse în reţea. Îmi doresc să avem o indexare a pensiilor sustenabilă”, a afirmat ministrul Finanțelor.
Ce a răspuns ministrul despre o majorare de peste 5%
Întrebat dacă pensiile ar putea crește cu mai mult de 5%, Alexandru Nazare nu a confirmat un asemenea nivel și nici nu l-a exclus.
„Acest lucru va trebui decis când avem cifrele pe masă”, a răspuns ministrul.
El a subliniat că măsurile vor fi stabilite împreună cu ceilalți membri ai Guvernului, în cadrul unei decizii politice care va viza nu doar pensiile.
Avertisment privind impactul creșterilor asupra bugetului
În argumentarea poziției sale, Nazare a invocat creșteri anterioare ale pensiilor de 40%, despre care a afirmat că au provocat dezechilibre bugetare. În opinia ministrului, acestea au alimentat inflația, cu efecte asupra persoanelor vulnerabile.
„Dezechilibrul bugetar s-a transformat în inflaţie mai mare. Inflaţia mai mare i-a afectat tot pe cei mai vulnerabili. Nu dorim să repetăm acest lucru”, a declarat Alexandru Nazare.
Ministrul a insistat astfel că decizia privind indexarea trebuie să urmărească atât creșterea veniturilor pensionarilor, cât și posibilitatea bugetului de a susține această cheltuială.