Indexarea pensiilor, condiționată de datele bugetare. Ce spune Alexandru Nazare despre o creștere de peste 5%

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 oct. 2026, 08:11

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că indexarea pensiilor trebuie realizată într-un ritm pe care bugetul îl poate susține. O decizie privind majorarea va fi luată în Guvern după analizarea tuturor datelor bugetare, fără ca ministrul să avanseze un procent.

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