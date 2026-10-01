Reducerea accizei la motorină a fost prelungită. Cât costă benzina și motorina în prima zi din octombrie

Șoferii din România au scăpat, cel puțin pentru moment, de o nouă majorare a prețurilor la carburanți. Ministerul Finanțelor a decis pe ultima sută de metri să prelungească reducerea cu 25% a accizei la motorină și în perioada 1-15 octombrie 2026, măsură care a împiedicat o creștere imediată a costurilor la pompă. Dacă reducerea accizei nu ar fi fost prelungită și întreaga majorare fiscală s-ar fi transferată în prețul final, motorina s-ar fi putut scumpi cu aproximativ 70 de bani/litru, potrivit calculelor realitaea.net, bazate pe datele Ministerului Finanțleor.
Cum au evoluat prețurile peste noapte?
Primele date din piață arată că prețurile au rămas aproape neschimbate față de ziua precedentă. Potrivit agregatorului pretcarburant.ro, joi, 1 octombrie, motorina standard se comercializează la un preț mediu de 10,95 lei pe litru, cu doar un ban mai mult decât miercuri, când media era de 10,94 lei/litru. În schimb, benzina standard s-a ieftinit ușor, de la 10,03 lei/litru la 10,02 lei/litru.
Datele au fost centralizate pe baza tarifelor raportate de 1.370 de benzinării Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar și Gazprom.
Prețurile altor tipuri de carburanți (joi, 1 octombrie - medie națională):
GPL auto - 4,71 lei/litru
Benzină premium 98/100 - 10,57 lei/litru
Motorină premium - 11,73 lei/litru
Prin exprimarea prețurilor în euro, România se plasează pe locul 12 din 27 în Uniunea Europeană la cotația benzinei de 95 (1,89 euro/litru) și pe locul 13 la cotația motorinei standard (2,09 euro/litru), arată datele pretcarburant.ro.
Guvernul a păstrat reducerea maximă a accizei
Ministerul Finanțelor a anunțat că menține reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard în prima jumătate a lunii octombrie.
Astfel, acciza efectivă rămâne la:
Reducerea înseamnă o diminuare de 701,07 lei pentru fiecare 1.000 de litri de motorină, respectiv de 829,69 lei pe tonă.
Ce se poate întâmpla după data de 15 octombrie 2026?
Menținerea facilității fiscale vine în contextul unei evoluții explozive a cotațiilor internaționale. Potrivit datelor analizate de Ministerul Finanțelor, cotațiile Platts pentru motorină au crescut cu 63,70%, în timp ce prețul mediu la pompă a urcat cu 35,01%.
Șoferii nu au însă garanția că actuala facilitate va fi păstrată pe termen lung. Ministerul Finanțelor reevaluează situația la fiecare două săptămâni, iar reducerea accizei poate varia între 5% și 25% sau poate fi eliminată complet, dacă indicatorii nu mai justifică intervenția statului.
Deocamdată, situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere este valabilă până la 31 octombrie 2026, iar Guvernul poate decide ulterior o nouă prelungire.