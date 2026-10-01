Reducerea accizei la motorină a fost prelungită. Cât costă benzina și motorina în prima zi din octombrie

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 1 oct. 2026, 08:59

Șoferii din România au scăpat, cel puțin pentru moment, de o nouă majorare a prețurilor la carburanți. Ministerul Finanțelor a decis pe ultima sută de metri să prelungească reducerea cu 25% a accizei la motorină și în perioada 1-15 octombrie 2026, măsură care a împiedicat o creștere imediată a costurilor la pompă. Dacă reducerea accizei nu ar fi fost prelungită și întreaga majorare fiscală s-ar fi transferată în prețul final, motorina s-ar fi putut scumpi cu aproximativ 70 de bani/litru, potrivit calculelor realitaea.net, bazate pe datele Ministerului Finanțleor.

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