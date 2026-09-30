Preț carburanți 30 septembrie. Motorina sare de 10,90 lei în marile orașe. Unde găsești cea mai ieftină benzină

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 30 sept. 2026, 08:52

Prețurile carburanților rămân la un nivel greu de ignorat pentru șoferii din România, la final de septembrie. Marți, 30 septembrie, benzina standard poate fi găsită de la 9,97 lei pe litru, în timp ce motorina coboară în cele mai ieftine stații până la 10,79 lei pe litru. GPL-ul rămâne mult mai ieftin, cu un preț minim afișat de 4,59 lei pe litru. Diferențele dintre orașe nu sunt foarte mari la benzină și motorină, însă la un plin și mai ales pe parcursul unei luni fiecare leu începe să conteze.

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