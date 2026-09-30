Preț carburanți 30 septembrie. Motorina sare de 10,90 lei în marile orașe. Unde găsești cea mai ieftină benzină
Alimentare carburant
Prețurile carburanților rămân la un nivel greu de ignorat pentru șoferii din România, la final de septembrie. Marți, 30 septembrie, benzina standard poate fi găsită de la 9,97 lei pe litru, în timp ce motorina coboară în cele mai ieftine stații până la 10,79 lei pe litru. GPL-ul rămâne mult mai ieftin, cu un preț minim afișat de 4,59 lei pe litru. Diferențele dintre orașe nu sunt foarte mari la benzină și motorină, însă la un plin și mai ales pe parcursul unei luni fiecare leu începe să conteze.
Datele trebuie însă privite cu o precizare. Platforma PretCarburant.ro indică o colectare făcută în dimineața zilei de 30 septembrie, la ora 08:25, dar nu toate prețurile afișate au fost actualizate astăzi. Unele valori provin din perioada 23–30 septembrie, iar pentru anumite stații Petrom, OMV sau Gazprom apar în continuare prețuri mai vechi. Prin urmare, cifrele reprezintă cele mai recente valori disponibile în baza platformei și nu înseamnă că fiecare pompă din țară a fost verificată în această dimineață.
Cât costă benzina și motorina în București
În București, cel mai mic preț afișat pentru benzina standard este de 9,99 lei pe litru, iar motorina standard pornește de la 10,91 lei. Ambele valori apar la stația Petrom de pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu nr. 110A, în Sectorul 4, însă prețurile sunt datate 25 septembrie. În cazul GPL-ului, cea mai mică valoare din Capitală este de 4,64 lei pe litru și apare la stația MOL de pe strada Barbu Văcărescu nr. 164B, în Sectorul 2. Prețul GPL este mai recent, fiind datat 29 septembrie.
Prețurile din marile orașe ale României
În Cluj-Napoca, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Ploiești, Pitești, Bacău, Brăila, Târgu Mureș și Baia Mare, benzina standard pornește de la 9,99 lei pe litru. Motorina standard are în majoritatea acestor orașe un minim de 10,91 lei pe litru. GPL-ul variază mai mult, de la 4,59 lei în Ploiești până la 4,71 lei în Cluj-Napoca, Iași sau Baia Mare. În Galați, minimele afișate sunt de 9,99 lei pentru benzină, 10,91 lei pentru motorină și 4,67 lei pentru GPL.
Există și câteva orașe în care benzina și motorina pot fi găsite ceva mai ieftin. În Timișoara, Oradea, Arad și Sibiu, benzina standard coboară la 9,97 lei pe litru, iar motorina la 10,88 lei. Diferența față de București este mică, de numai câțiva bani pe litru, dar poate deveni vizibilă pentru cei care alimentează frecvent sau fac mulți kilometri într-o lună. La GPL, cele mai mici valori dintre marile orașe analizate apar în Ploiești, unde litrul este afișat de la 4,59 lei, urmat de București cu 4,64 lei și Brașov și Galați cu 4,67 lei.
Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți
Cel mai mic preț pentru benzina standard identificat în baza platformei este de 9,97 lei pe litru. Valoarea apare, printre altele, la stații SOCAR din Arad, pe strada Andrei Șaguna nr. 99–101, și din Suceava, pe Calea Unirii nr. 35. În ambele cazuri, prețul este datat 30 septembrie, ora 08:00, ceea ce îl face printre cele mai recente din centralizator. Tot la stația SOCAR din Suceava apare și cel mai mic preț pentru motorina standard: 10,79 lei pe litru.
Pentru GPL, pragul minim găsit este și mai clar: 4,59 lei pe litru. La acest nivel apar mai multe stații, printre care MOL Onești, MOL Ploiești și stații SOCAR din 1 Decembrie și Jilava. În cazul stației MOL din Ploiești, valoarea este datată 29 septembrie. Chiar dacă GPL-ul rămâne mult mai ieftin pe litru decât benzina sau motorina, comparația corectă trebuie făcută ținând cont și de consumul mașinii, nu doar de prețul afișat la pompă.
Cât de sus ajung prețurile
La polul opus, benzina standard ajunge până la 10,09 lei pe litru în datele analizate. Un exemplu este stația MOL Câlnic de pe A1, la kilometrul 297, în județul Alba, unde valoarea este datată 29 septembrie. În aceeași stație, motorina standard ajunge la 10,99 lei pe litru. Acestea nu sunt neapărat singurele stații din România cu asemenea tarife, ci exemple de locații în care apar maximele raportate de platformă.
La GPL, diferența este mai mare decât în cazul benzinei și motorinei. Dacă minimul național afișat este de 4,59 lei pe litru, în stația MOL Bistrița de pe Calea Dejului nr. 146, Viișoara, prețul ajunge la 4,99 lei. Vorbim despre o diferență de 40 de bani pentru fiecare litru. La un plin de 50 de litri, numai alegerea unei stații mai ieftine poate însemna o diferență de 20 de lei.
Cât costă un plin de 50 de litri
Pentru benzină, diferența dintre minimul de 9,97 lei și maximul de 10,09 lei pare mică atunci când este privită pe litru. La o alimentare de 50 de litri, șoferul plătește 498,50 lei la valoarea minimă și 504,50 lei la cea maximă. Diferența este de 6 lei pentru un singur plin. Nu este o sumă foarte mare, însă pentru cine alimentează de mai multe ori într-o lună se adună.
În cazul motorinei, cele două extreme duc la o diferență ceva mai mare. La 10,79 lei pe litru, 50 de litri costă 539,50 lei, în timp ce la 10,99 lei suma ajunge la 549,50 lei. Diferența este de 10 lei la fiecare 50 de litri alimentați. Pentru transportatori sau pentru șoferii care parcurg zilnic distanțe mari, variațiile de câțiva bani pe litru au un impact mult mai mare decât în cazul unei mașini folosite ocazional.
GPL-ul are cea mai mare diferență între prețul minim și cel maxim raportat. Un plin de 50 de litri costă 229,50 lei la valoarea de 4,59 lei pe litru și 249,50 lei dacă litrul ajunge la 4,99 lei. Sunt 20 de lei diferență pentru aceeași cantitate. Asta nu înseamnă însă că 50 de litri de GPL oferă aceeași autonomie ca 50 de litri de benzină, pentru că aici contează consumul real al fiecărei mașini.
Scumpirile din ultima lună se văd direct în buget
Motorina a avut cea mai puternică evoluție dintre carburanții analizați. Platforma raportează o creștere de 0,88 lei pe litru în ultimele 30 de zile. Pentru o alimentare de 50 de litri, asta înseamnă aproximativ 44 de lei în plus față de nivelul de acum o lună. Sunt medii calculate de platformă și nu înseamnă că fiecare benzinărie a majorat prețul exact cu aceeași sumă.
Și benzina s-a scumpit semnificativ. Datele disponibile indică o creștere de aproximativ 0,48 lei pe litru într-o lună, ceea ce înseamnă 24 de lei în plus pentru 50 de litri. La GPL, majorarea raportată este mult mai mică, de 0,08 lei pe litru, adică aproximativ 4 lei pentru aceeași cantitate. Diferența explică de ce presiunea asupra șoferilor care folosesc benzină sau motorină este mult mai vizibilă în această perioadă.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News