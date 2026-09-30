Testul recomandat pacienților cu cancer de prostată

În cancerul de prostată, localizarea exactă a bolii poate influența decisiv alegerea tratamentului. Investigațiile moderne pot identifica țesutul tumoral nu doar după aspect, ci și după anumite caracteristici biologice.
Examenul PET-CT PSMA utilizează un radiotrasor care se leagă de PSMA, o proteină prezentă în cantitate crescută pe multe celule ale cancerului de prostată. Componenta PET arată zonele în care trasorul se acumulează, iar CT-ul precizează localizarea lor, permițând identificarea unor focare la nivelul lojei prostatice, ganglionilor, oaselor sau altor organe.
Investigația este utilizată pentru stadializarea bolii și este deosebit de valoroasă atunci când PSA începe să crească după tratamentul inițial și există suspiciunea unei recidive. Rezultatul poate orienta radioterapia, chirurgia, tratamentul sistemic și, în anumite forme avansate, terapiile care folosesc aceeași țintă PSMA.
Ai grijă de tine!
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