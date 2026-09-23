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Politica· 2 min citire
Siegfried Mureșan încearcă să obțină sprijinul UDMR pentru formarea guvernului, după discuțiile cu PNL și USR
Siegfried Muresan (foto FB)
La ora 9:00, premierul desemnat Siegfried Mureșan le prezintă liderilor UDMR programul de guvernare, după ce marți a făcut același lucru la ședințele PNL și USR. Potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus, Mureșan nu are un program propriu‑zis, ci o listă de măsuri pe care ar urma să le ia. O linie clară este continuarea reducerii cheltuielilor statului în domenii sensibile, în care Ilie Bolojan a eșuat, precum reforma pensiilor speciale sau cumulul pensie–salariu la stat.
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