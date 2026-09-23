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Politica· 2 min citire

Siegfried Mureșan încearcă să obțină sprijinul UDMR pentru formarea guvernului, după discuțiile cu PNL și USR

Siegfried Muresan (foto FB)

Siegfried Muresan (foto FB)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 23 sept. 2026, 08:21

La ora 9:00, premierul desemnat Siegfried Mureșan le prezintă liderilor UDMR programul de guvernare, după ce marți a făcut același lucru la ședințele PNL și USR. Potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus, Mureșan nu are un program propriu‑zis, ci o listă de măsuri pe care ar urma să le ia. O linie clară este continuarea reducerii cheltuielilor statului în domenii sensibile, în care Ilie Bolojan a eșuat, precum reforma pensiilor speciale sau cumulul pensie–salariu la stat.

Miza întâlnirii cu liderul UDMR este foarte mare pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan, pentru că, în funcție de măsurile pe care i le va prezenta lui Kelemen Hunor, depinde obținerea sprijinului formațiunii pentru formarea guvernului.

Marți, Mureșan s-a întâlnit cu liderii PNL și USR, iar în cursul dimineții de miercuri a postat un scurt mesaj pe Facebook, în care și-a exprimat încredrea că "USR va fi un partener de nădejde".

În plus, urmează discuții și cu PSD, pentru că liderul UDMR a anunțat că i-ar putea cere lui Siegfried Mureșan să se retragă dacă nu reușește să obțină susținerea social-democraților.

În cursul zilei de miercuri, programul de guvernare va fi prezentat și public, urmând să fie depus și în Parlament până vineri, iar la începutul săptămânii viitoare ar putea avea loc audierile miniștrilor și votul final în plenul reunit. Potrivit unor surse, actualul premier interimar Ilie Bolojan ar urma să se regăsească în poziția de vicepremier în viitorul executiv. Celelalte două posturi de vicepremieri ar urma să fie ocupate de liderii partenerilor de coaliție: Dominic Fritz de la USR și Kelemen Hunor de la UDMR.

Programul de guvernare trebuie depus în Parlament până vineri, iar audierile miniștrilor sunt programate la începutul săptămânii viitoare, urmând ca votul final în plenul reunit să aibă loc imediat după finalizarea procedurilor. În cazul unui vot favorabil, mandatul interimar al lui Bolojan expiră odată cu învestirea noului guvern. În cazi contrar, interimatul se prelungește.

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