Fost procuror-șef DIICOT, condamnat definitiv de ÎCCJ. Un an de închisoare și amendă de 80.000 de lei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 sept. 2026, 15:39

Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat marți, 22 septembrie 2026, decizia definitivă în dosarul lui Alexandru Mihailiuc, fostul procuror-șef al DIICOT Ialomița dosarul în care fostul șef al DIICOT Ialomița a fost trimis în judecată. Acesta a fost condamnat definitiv la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, și la o amendă penală de 80.000 de lei pentru fals intelectual, fals în declarații și uz de fals.

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