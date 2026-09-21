Dureri de spate care nu trec? Cum este tratată hernia de disc

Scris de Catalina Anghel Publicat: 21 sept. 2026, 09:57

Hernia de disc apare frecvent pe fondul degenerării progresive a discurilor intervertebrale odată cu înaintarea în vârstă, dar și în urma suprasolicitării coloanei. O hernie de disc este mai des întâlnită la nivel lombar sau cervical, dar poate apărea și în alte regiuni ale coloanei vertebrale.

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