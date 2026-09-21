Dureri de spate care nu trec? Cum este tratată hernia de disc

Hernia de disc apare frecvent pe fondul degenerării progresive a discurilor intervertebrale odată cu înaintarea în vârstă, dar și în urma suprasolicitării coloanei. O hernie de disc este mai des întâlnită la nivel lombar sau cervical, dar poate apărea și în alte regiuni ale coloanei vertebrale.
Afecțiunea apare atunci când inelul fibros situat la exteriorul discului intervertebral se fisurează, iar o parte din nucleul pulpos din interior iese prin această zonă. Unele hernii de disc pot fi asimptomatice. Atunci când apar manifestări clinice, acestea sunt cauzate de localizarea herniei și de structurile nervoase afectate. Printre simptome se regăsesc durerile de spate sau de gât, durerile care iradiază la nivelul membrelor, amorțeală, furnicături sau slăbiciune musculară. În cazuri rare, o compresie nervoasă importantă poate determina complicații neurologice, care necesită evaluare medicală rapidă.
Atunci când simptomele persistă, se agravează sau apar manifestări neurologice, este indicată o consultație de specialitate, pentru stabilirea diagnosticului și recomandarea soluției potrivite de tratament. În funcție de indicația medicului, în multe cazuri, tratamentul poate fi conservator, cu ameliorarea simptomelor prin medicație, adaptarea temporară a activității și proceduri de recuperare medicală.
În unele situații însă, când durerea și celelalte simptome persistă în ciuda tratamentului conservator sau când apare un deficit neurologic important ori progresiv, medicul poate recomanda operație pentru hernie de disc. Prin discectomie, chirurgul îndepărtează porțiunea de disc care comprimă structurile nervoase, pentru a elibera rădăcina nervoasă afectată.
În prezent, această intervenție chirurgicală poate fi realizată și prin metode moderne, cu grad mai redus de invazivitate, care permit o recuperare mai rapidă a pacientului. Una dintre metodele frecvent utilizate este microdiscectomia. Aceasta implică o mică incizie la nivelul discului herniat, prin care sunt eliminate porțiunea de disc herniată și alte fragmente care pot exercita presiune asupra rădăcinilor nervoase. Procedura este realizată sub control microscopic.
Pentru o refacere optimă, este importantă perioada de recuperare medicală postoperatorie, în care pacientul să respecte recomandările medicale privind protejarea coloanei și reluarea treptată a activității fizice, în funcție de tipul intervenției și de evoluția fiecărui pacient.
La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu hernie de disc beneficiază de intervenții moderne de chirurgie spinală, abordul fiind stabilit în funcție de necesitățile fiecărui caz. Operațiile sunt realizate într-un bloc operator foarte bine dotat, cu echipamente performante, precum microscoapele operatorii. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii Secției de Terapie Intensivă de categoria I, cu nivel de competență extinsă.
De asemenea, la Spitalul Clinic SANADOR pacienții beneficiază de consultații de specialitate, de programe personalizate de recuperare medicală, stabilite de medici experimentați, și de investigații imagistice avansate, precum RMN 3 Tesla.