Mihai Fifor, atac dur la Ilie Bolojan: „Ajunge, Ilie! Du-te! Lasă-ne!”

Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, lansează un atac extrem de dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan. Într-un mesaj publicat astăzi pe contul său de Facebook, Fifor îl acuză pe șeful Guvernului că a dus România într-o situație extrem de dificilă și îi cere să plece de la conducerea Executivului.
„Cuvintele sunt prea sărace pentru a descrie tupeul, nerușinarea, cinismul și lipsa de scrupule ale acestui individ – cel mai toxic premier pe care l-a avut România în anii de după 1989”, afirmă liderul PSD Arad, în postarea de pe Facebook.
„Până unde vrei să mergi, Ilie?”
În mesajul transmis, Mihai Fifor susține că politicile Guvernului condus de Ilie Bolojan au afectat nivelul de trai al românilor și coeziunea socială și îl acuză pe premierul demis că își continuă „delirul”.
„După ce a dus țara în cap, după ce i-a sărăcit pe români, după ce a făcut praf orice urmă de coeziune socială, vulnerabilizând o țară aflată la granița unui război, Bolojan își continuă liniștit delirul”, afirmă Fifor.
Liderul PSD Arad îi cere premierului să se oprească și îi reproșează că menține România într-o perioadă de incertitudine politică.
„Până unde vrei să mergi, Ilie? Cât mai vrei să distrugi? Până când? Până ne vezi, peste două săptămâni, în «junk»?”, a scris Mihai Fifor.
Atac la adresa politicilor Guvernului
Fifor susține că pentru premier România și românii au ajuns să reprezinte doar „cifre” și îl acuză că agenda sa politică ar fi legată de menținerea cercului de putere de la Palatul Victoria.
„Pentru tine, țara asta și românii nu înseamnă nimic. Sunt simple cifre. Atât. Nu vieți. Nu destine. Nu speranțe distruse de obsesia ta pentru putere”, afirmă liderul PSD Arad.
Acesta susține că românii resimt deja efectele politicilor Guvernului și critică ceea ce numește „zodia Bolojan”.
„Agenda ta nu are nimic de-a face cu țara asta. Are de-a face cu toți cei mufați la cercul puterii de la Victoria. Știm. O știu românii. O simt în fiecare zi trăită în zodia Bolojan”, a transmis Fifor.
„De ce continui să ții țara captivă acestui provizorat?”
Mihai Fifor își concentrează o parte din criticile la adresa lui Ilie Bolojan pe situația economică și politică a României. Liderul PSD Arad invocă, astfel, rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru 2027 și riscul scăderii ratingului de țară, dar și nevoia unui guvern cu puteri depline.
„Iar acum vii și ne vorbești despre «costurile iresponsabilității» altora. Despre rectificarea bugetară despre care chiar tu spui că este absolut necesară. Despre bugetul pentru 2027 care trebuie pregătit. Despre riscul de rating. Despre nevoia unui guvern cu puteri depline. Dacă România are atât de urgent nevoie de toate acestea, de ce continui să ții țara captivă acestui provizorat?”, a scris Fifor.
„Ajunge, Ilie! Du-te! Lasă-ne!”
Mesajul lui Mihai Fifor se încheie cu un apel tranșant la Ilie Bolojan, căruia îi cere să plece din fruntea Guvernului.
„Dar oprește-te! Du-te! Lasă-ne! Ajunge!”, scrie liderul PSD Arad.
Fifor îi reproșează premierului faptul că vorbește public despre problemele economice ale României, în condițiile în care, susține social-democratul, acestea sunt resimțite deja de populație.
„Nu ne mai explica tu cât de rău îi este României. Românii știu. Le-ai arătat în fiecare zi. Ajunge, Ilie! Ne vor trebui ani ca să reparăm în urma ta și a partenerilor tăi la jaf.”, afirmă Mihai Fifor.