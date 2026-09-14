Mihai Fifor, atac dur la Ilie Bolojan: „Ajunge, Ilie! Du-te! Lasă-ne!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 10:22

Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, lansează un atac extrem de dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan. Într-un mesaj publicat astăzi pe contul său de Facebook, Fifor îl acuză pe șeful Guvernului că a dus România într-o situație extrem de dificilă și îi cere să plece de la conducerea Executivului.

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