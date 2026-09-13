Nicușor Dan, întâlnire cu Friedrich Merz în Finlanda. Ce viziune pregătește România pentru zona dintre Arctica și Marea Neagră

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în cadrul summitului european dedicat Regiunii Arctice, organizat la Rovaniemi, capitala provincială a Laponiei, în nordul Finlandei.
Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în cadrul summitului european dedicat Regiunii Arctice, organizat la Rovaniemi, capitala provincială a Laponiei, în nordul Finlandei.
Șeful statului român participă la reuniunea găzduită de Finlanda, unde agenda este concentrată asupra importanței strategice a regiunii arctice și asupra schimbărilor geopolitice, economice și climatice care influențează această zonă.
Nicușor Dan participă la summitul european din Rovaniemi
Președintele Nicușor Dan se află în Finlanda pentru summitul european dedicat Regiunii Arctice, eveniment în cadrul căruia are programate mai multe activități oficiale.
În cursul zilei de astăzi, șeful statului va participa la cina de lucru găzduită de prim-ministrul Finlandei. Programul prevede și o vizită la o bază militară, care va avea loc mâine.
Participarea președintelui României la reuniunea de la Rovaniemi are loc într-un context în care securitatea și interesele strategice ale Europei în regiunea arctică au căpătat o importanță tot mai mare în agenda europeană.
UE își consolidează abordarea strategică față de Arctica
Potrivit Administrației Prezidențiale, principalul obiectiv al summitului este consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică.
Discuțiile au în vedere atât contextul geopolitic, cât și transformările economice și climatice care afectează regiunea.
Reuniunea de la Rovaniemi oferă totodată României posibilitatea de a-și prezenta propria perspectivă asupra provocărilor de securitate și cooperare care depășesc granițele regiunilor nordice ale Europei.
România vrea o abordare unitară de la Arctica până la Marea Neagră
Nicușor Dan va prezenta în cadrul summitului viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor existente pe întregul spațiu dintre Arctica și Marea Neagră.
Astfel, România urmărește să lege perspectiva asupra evoluțiilor din nordul Europei de realitățile strategice din zona Mării Negre, în cadrul unei abordări comune la nivel european.
Comunicatul Administrației Prezidențiale
"Președintele României, Nicușor Dan, va participa, în perioada 13-14 septembrie 2026, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Republica Finlanda, la Rovaniemi. Reuniunea este organizată la inițiativa Prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo, și reunește lideri ai statelor europene (Cancelarul Republicii Federale Germane, Friedrich Merz, Prim-ministrul Republicii Polone, Donald Tusk, Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen), alături de reprezentanți ai instituțiilor UE (Președintele Consiliului European, António Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas).
Summitul are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică, într-un context marcat de creșterea importanței geopolitice, economice și climatice a acesteia. Reuniunea va viza în special definirea unui rol mai ambițios al UE în securitatea și dezvoltarea economică a regiunii arctice.
În cadrul dezbaterilor, Președintele Nicușor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate.
Președintele României va exprima interesul și disponibilitatea țării noastre de a contribui la eforturile comune ale UE și NATO prin asumarea de responsabilități în regiunea noastră, dar și în cea extinsă, precum și prin implicarea în proiecte sectoriale concrete, în domenii precum protecția infrastructurii critice, consolidarea capacităților de apărare și securitatea energetică", transmite sursa citată.