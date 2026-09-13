Dosarul microbuzelor, în care este vizat Bolojan, pus la sertar de Kovesi? Mandatul șefei EPPO se încheie în octombrie

Ilie Bolojan ar fi protejat de Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, care își va încheia mandatul peste doar o lună. Dosarul microbuzelor școlare, care îl vizează direct pe premierul demis, ar fi fost pus la sertar de fosta șefă DNA, deși se află de luni bune pe masa procurorilor europeni. Culmea, cel care a reclamat cazul microbuzelor școlare cumpărate la suprapreț este chiar Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Fondurilor Europene și unul dintre liderii importanți care acum îl susțin puternic pe Ilie Bolojan. REALITATEA PLUS a solicitat un punct de vedere de la Bolojan, Pîslaru și Kovesi, însă nu a primit încă un răspuns.
Mandatul de 7 ani al Laurei Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European se încheie pe 30 octombrie, fără ca instituția să fi finalizat ancheta privind achiziția de microbuze electrice școlare din fonduri PNRR, în care este vizat premierul demis Ilie Bolojan. Schema din fonduri PNRR a intrat în atenția procurorilor europeni, după ce au ieșit la iveală contracte de achiziții încheiate la prețuri șocante. Denunțul a fost făcut de Dragoș Pîslaru, ministrul banilor europeni, care anunța că anchetatorii europeni au deja datele de la noi din țară și ancheta ia amploare.
„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o. Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească”, afirma Dragoș Pîslaru în luna aprilie a acestui an.
În schimb, lui Ilie Bolojan nu i se pare enormă diferența de la 80 de mii de euro la 218 mii de euro pentru un singur microbuz. Deși prim-ministrul demis este în ancheta Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi, privind achizițiile autovehiculelor la prețuri supraevaluate la Bihor pe vremea când acesta era șef al Consiliului Județean, Bolojan susține că procurorii trebuie să verifice mai întâi marca sau capacitatea microbuzelor pentru a stabili cu adevărat dacă prețul lor este corect.
Culmea, în decembrie 2025, când Pîslaru anunța că a sesizat Parchetul condus de Kovesi despre frauda cu fonduri europene, Consiliul Județean Bihor lansa o altă licitație, de data aceasta pentru 8 microbuze electrice pentru elevi. Valoarea totală pentru toate vehicule fiind de peste un milion trei sute de lei, spun jurnaliștii.
Problema microbuzelor școlare achiziționate la suprapreț se extinde dincolo de județul Bihor. Județul Olt ocupă prima poziție la nivel național în topul cheltuielilor exorbitante pentru transportul elevilor. Aici au fost cumpărate 20 de microbuze, prețul plătit pentru fiecare unitate depășind 247.000 de euro.
În comuna Dumbrăvești, județul Prahova, a fost cumpărat doar un singur microbuz, la prețul de peste 228.000 de euro. Celelalte județe care au fost păcălite să achite sume uriașe sunt Mureș, Gorj, Satu Mare, Constanța, Iași, Vaslui, Suceava și Maramureș.
Este surprinzător cum Dragoș Pîslaru nu a mai făcut nicio declarație despre dosarul microbuzelor de 5 luni, deși el este cel care a demascat dezmățul bugetar din fieful lui Bolojan. În tot acest timp, ministrul interimar al Fondurilor Europene a primit o funcție de vârf în PNL, de la Ilie Bolojan, și a preluat conducerea organizației din Sectorul 3. De altfel, Dragoș Pîslaru se numără printre liderii liberali care îl susțin ferm pe premierul demis, în urma scandalului intern din partid și a picării Guvernului prin moțiune de cenzură.
Acum, la mijlocul lunii septembrie, Parchetul European condus pentru încă o lună de Laura Codruța Kovesi n-a mai comunicat nimic în legătură cu ancheta microbuzelor. Nu doar fosta șefă DNA va părăsi Parchetul European, ci și întreaga ei echipă, fără ca dezmățul bugetar din fieful lui Bolojan să fie soluționat.