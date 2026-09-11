Advertising
Advertising
Justitie· 2 min citire
Omar Hayssam a fost eliberat din penitenciar și preluat cu ambulanța. Omul de afaceri nu mai are cetățenie română
Omar Hayssam
Publicat11 sept. 2026, 18:16
SursăRealitate Plus
Omar Hayssam a fost eliberat vineri după-amiază din penitenciar și preluat direct cu ambulanța, deoarece starea sa de sănătate este precară, pe fondul afecțiunii Parkinson de care suferă. Cel mai mediatizat terorist din istoria recentă a României a beneficiat de o reducere cu 9 ani a pedepsei de aproape 25 de ani, din motive medicale. În 2005, Hayssam a fost implicat în răpirea a trei jurnaliști români în Irak.
Citește și
- 15:27Cine este Omar Hayssam, eliberat condiționat. Povestea omului condamnat pentru răpirea jurnaliștilor români în Irak
- 14:46Rapperul Haval Khalil, predat poliției suedeze pe aeroportul Otopeni. Este acuzat de tentativă de omor și șantaj VIDEO
- 14:15Decizie-șoc în cazul Omar Hayssam: sirianul va fi eliberat condiționat, cu aproape 9 ani mai devreme. Care este motivul
- 13:40Stomatologul condamnat pentru agresiunea asupra influenceriței Ștefaniei Costache, vizat într-un nou dosar penal
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News