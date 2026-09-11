Omar Hayssam a fost eliberat din penitenciar și preluat cu ambulanța. Omul de afaceri nu mai are cetățenie română

Publicat 11 sept. 2026, 18:16 Sursă Realitate Plus

Omar Hayssam a fost eliberat vineri după-amiază din penitenciar și preluat direct cu ambulanța, deoarece starea sa de sănătate este precară, pe fondul afecțiunii Parkinson de care suferă. Cel mai mediatizat terorist din istoria recentă a României a beneficiat de o reducere cu 9 ani a pedepsei de aproape 25 de ani, din motive medicale. În 2005, Hayssam a fost implicat în răpirea a trei jurnaliști români în Irak.

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