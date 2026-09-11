Realitatea.NET
Justitie· 2 min citire

Omar Hayssam a fost eliberat din penitenciar și preluat cu ambulanța. Omul de afaceri nu mai are cetățenie română

Omar Hayssam

Omar Hayssam

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 sept. 2026, 18:16
SursăRealitate Plus

Omar Hayssam a fost eliberat vineri după-amiază din penitenciar și preluat direct cu ambulanța, deoarece starea sa de sănătate este precară, pe fondul afecțiunii Parkinson de care suferă. Cel mai mediatizat terorist din istoria recentă a României a beneficiat de o reducere cu 9 ani a pedepsei de aproape 25 de ani, din motive medicale. În 2005, Hayssam a fost implicat în răpirea a trei jurnaliști români în Irak.

Hayssam a fost eliberat din penitenciar vineri după-amiază, în jurul orei 17:40, însă nu poate părăsi pur și simplu unitatea de detenție și rămâne pe teritoriul României fără proceduri suplimentare, potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea Plus.

Hayssam, prea bolnav pentru a da declarații

Avocatul omului de afaceri a explicat că Hayssam, aflat într-o stare medicală fragilă, „are un Parkinson foarte avansat și nu poate da declarații”.

Hayssam nu mai are cetățenie română din 2016, aceasta fiindu-i retrasă în perioada în care se afla în detenție. În consecință, potrivit surelor Realitatea Plus, nu ar avea un drept legal de ședere în România, iar autoritățile sunt obligate să clarifice statutul său juridic înainte ca el să poată merge acasă.

Procedura obligatorie după eliberare

Conform surselor, imediat după ieșirea din penitenciar, Omar Hayssam urmează să fie preluat de Inspectoratul General pentru Imigrări și ar putea fi dus într-un centru din București sau Ilfov, unde va rămâne temporar până la stabilirea cadrului legal în care poate rămâne pe teritoriul României.

Autoritățile trebuie să decidă:

  • dreptul de ședere temporară

  • documentele care îi pot fi eliberate

  • condițiile de monitorizare prin serviciul de probațiune

În acest proces sunt implicați avocații săi, iar dacă va fi necesar, vor avea loc discuții și cu reprezentanții ambasadei statului al cărui cetățean este Omar Hayssam.

Abia după clarificarea statutului său legal, autoritățile vor putea stabili modul concret în care omul de afaceri intră în evidența probațiunii și dacă poate locui în România pe durata supravegherii post-penale.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

omar hayssamterorismjurnalişti răpiţiirak

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe