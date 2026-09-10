Ciprian Trifan audiat timp de peste o oră la DNA Iași, în dosarul Fănel Bogoș: ce se știe despre următoarele pași

Publicat 10 sept. 2026, 11:21 Actualizat 10 sept. 2026, 11:25 Sursă Realitatea PLUS

Șeful Consiliului Județean (CJ) Vaslui nu a vrut să facă declarații după ce a fost audiat mai bine de o oră la sediul DNA Iași. Înainte de audieri, Ciprian Trifan a declarat că afaceristul Fănel Bogos s-a întâlnit cu Mihai Barbu în biroul său. Avocatul celui din urmă a fost de asemenea la DNA, după ce a cerut să fie prezent la audieri. Și cel al lui Fînel Bogos a fost prezent la DNA. De altfel, se pregătește prelungirea controlului judiciar pentru Fănel Bogos și Constantin Hant cat și alți inculpați din dosar. Între timp, se pregătește audierea lui Ilie Bolojan, spun surse juridice citate de Realitatea PLUS.

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