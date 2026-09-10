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Politica· 1 min citire

Ciprian Trifan audiat timp de peste o oră la DNA Iași, în dosarul Fănel Bogoș: ce se știe despre următoarele pași

Ciprian Trifan/ Foto: Facebook

Ciprian Trifan/ Foto: Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 sept. 2026, 11:21
Actualizat10 sept. 2026, 11:25
SursăRealitatea PLUS

Șeful Consiliului Județean (CJ) Vaslui nu a vrut să facă declarații după ce a fost audiat mai bine de o oră la sediul DNA Iași. Înainte de audieri, Ciprian Trifan a declarat că afaceristul Fănel Bogos s-a întâlnit cu Mihai Barbu în biroul său. Avocatul celui din urmă a fost de asemenea la DNA, după ce a cerut să fie prezent la audieri. Și cel al lui Fînel Bogos a fost prezent la DNA. De altfel, se pregătește prelungirea controlului judiciar pentru Fănel Bogos și Constantin Hant cat și alți inculpați din dosar. Între timp, se pregătește audierea lui Ilie Bolojan, spun surse juridice citate de Realitatea PLUS.

Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Ciprian Ionuţ Trifan, a fost audiat, joi dimineață, la sediul DNA Iaşi, în dosarul în care este cercetat şi omul de afaceri vasluian Fănel Bogos.

Ce acuzații sunt investigate în dosarul lui Fănel Bogoș

Ancheta în care este menționat Ilie Bolojan vizează acuzații precum trafic de influență, dare de mită, șantaj, instigare la șantaj și folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor foloase necuvenite.

Potrivit informațiilor prezentate în legătură cu dosarul, cercetările procurorilor au în atenție și întâlnirile desfășurate la Palatul Victoria, în biroul premierului Bolojan, în contextul relațiilor dintre oamenii politici și omul de afaceri Fănel Bogoș.

Audierea lui Ilie Bolojan urmează să clarifice poziția acestuia în raport cu aspectele aflate în atenția anchetatorilor.

Citește și Dosarul Fănel Bogos. Președintele CJ Vaslui Ciprian Trifan a ajuns la DNA Iași! Întâlnirea din biroul său, în atenția procurorilor VIDEO

Citește și Surse: Ilie Bolojan urmează să fie audiat de DNA. Premierul, chemat să dea explicații în dosarul lui Fănel Bogoș

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