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Politica· 2 min citire

Scandal pe gazele României! Gheorghe Piperea acuză Guvernul Bolojan de lipsă de legitimitate

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 sept. 2026, 07:35
Actualizat10 sept. 2026, 07:38
SursăRealitatea PLUS

Scandal pe gazele României! Guvernul Bolojan este acuzat că negociază în numele României fără legitimitate și că face concesii importante în fața OMV. Gheorghe Piperea, europarlamentar al partidului AUR, lansează acuzații dure la adresa premierului demis și susține că orice înțelegere privind resursele României trebuie să aibă un mandat clar și să fie transparentă.

"Aș începe cu legitimitatea acestui guvern sau a negociatorilor care se ocupă cu aceste afaceri, în numele statului român și al populației române, legitimitate care nu există.

Eu, dacă aș fi în situația celor de la Comisia Europeană, respectiv de la compania austriacă OMV, aș solicita niște lucruri suplimentare pentru ceea ce am asigurat că nu se întâmplă peste un an, doi sau trei, astfel încât aceste negocieri să nu fie desființate sau măcar criticate de populație.

De ce asta? Pentru că atunci când se angajează statul român în astfel de situații, este nevoie de legitimitate, este nevoie de mandat. Noi știm că Bolojan este demis de mai bine de patru luni și, în consecință, și miniștrii săi, pe care îi trimite să facă astfel de negocieri, mai mult sau mai puțin confidențiale.

În consecință, mandatul pe care l-ar da pentru cine știe ce ar fi nul din lipsă de legitimitate.

Din punctul acesta de vedere, este o certitudine că avem de-a face cu un tip special de trădare. Poate că nu este în totalitate încadrabil în noțiunea de trădare în sens penal, dar, din punct de vedere politic, sociologic și social, chiar este o trădare a intereselor naționale", a declarat Piperea.

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