Scandal pe gazele României! Gheorghe Piperea acuză Guvernul Bolojan de lipsă de legitimitate

Publicat 10 sept. 2026, 07:35 Actualizat 10 sept. 2026, 07:38 Sursă Realitatea PLUS

Scandal pe gazele României! Guvernul Bolojan este acuzat că negociază în numele României fără legitimitate și că face concesii importante în fața OMV. Gheorghe Piperea, europarlamentar al partidului AUR, lansează acuzații dure la adresa premierului demis și susține că orice înțelegere privind resursele României trebuie să aibă un mandat clar și să fie transparentă.

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