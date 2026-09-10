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Politica· 1 min citire

Partidele, chemate la consultări cu Nicușor Dan. Numele premierului ar putea fi anunțat la finalul săptămânii – SURSE

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 sept. 2026, 08:06
SursăRealitate Plus

Partidele se pregătesc să fie convocate la consultări oficiale! În aceste zile se poartă ultimele negocieri care să asigure că va fi îndeplinită condiția președintelui: o majoritate clară în Parlament. Se negociază inclusiv cu PNL pentru măcar câteva voturi. PSD, UDMR, minoritățile, grupul PACE și o parte dintre parlamentarii neafiliați ar putea susține Guvernul. Între timp, și președintele încearcă să afle ce nume de premier are cele mai mari șanse să obțină votul Parlamentului. Jurnalistul Realitatea Plus Alessia Păcuraru a analizat scenariile vehiculate în mediile politice.

Surse politice au menționat, pentru Realitatea Plus, că în aceste zile, până la finalul săptămânii, se vor declanșa consultărilor oficiale de către președintele Nicușor Dan. Asta înseamnă că toate partidele parlamentare vor fi invitate la discuții la Palatul Cotroceni cu șeful statului, în încercarea de a găsi o nouă variantă pentru desemnarea unui nou prim-ministru, și o majoritate guvernamentală și voturi cu care să treacă noul guvern.

Ulterior, de asemenea, până la finalul săptămânii viitoare, începutul săptămânii viitoare, vom vedea și nominalizarea oficială făcută de la Palatul Cotroceni în partea lui Nicușor Dan, adică o nouă variantă de prim-ministru care să fie anunțată într-un mod public.

Din acel punct pornesc toate demersurile necesare alcătuirea programului de guvernare, cabinetul de miniștri și până la ajungerea votului în plen, de asemenea audierile miniștrilor în cadrul comisiilor parlamentare și votul final în plenul reunit al celor două camere.

233 de voturi sunt necesare pentru a fi învestit în funcție acest guvern și, în continuare, varianta favorită rămâne cea a unui premier tehnocrat, a unui premier independent, iar pe lista scurtă se află Sorin Grindeanu, Luca Niculescu sau Gheorghe Piperea.

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