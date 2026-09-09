Gabriela Firea propune un „majorat digital” în UE și bani mai mulți prin Erasmus+ pentru elevii români

Publicat 9 sept. 2026, 13:19 Actualizat 9 sept. 2026, 13:36

Gabriela Firea, europarlamentar PSD și membră a Comisiei pentru Cultură și Educație (CULT) din Parlamentul European, a depus o serie de amendamente care urmează să ajungă la vot în plenul Parlamentului European de la Strasbourg. Propunerile vizează instituirea unui „majorat digital” la nivel european, cu reguli mai stricte de verificare a vârstei minorilor pe platformele online, și majorarea sprijinului financiar acordat prin programul Erasmus+ pentru perioada 2028-2034.

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