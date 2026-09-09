Gabriela Firea propune un „majorat digital” în UE și bani mai mulți prin Erasmus+ pentru elevii români

Gabriela Firea, europarlamentar PSD și membră a Comisiei pentru Cultură și Educație (CULT) din Parlamentul European, a depus o serie de amendamente care urmează să ajungă la vot în plenul Parlamentului European de la Strasbourg. Propunerile vizează instituirea unui „majorat digital” la nivel european, cu reguli mai stricte de verificare a vârstei minorilor pe platformele online, și majorarea sprijinului financiar acordat prin programul Erasmus+ pentru perioada 2028-2034.
Ce prevede „majoratul digital” propus de Gabriela Firea
Potrivit europarlamentarului PSD, amendamentele depuse pentru protecția minorilor în mediul online includ instituirea unui „majorat online” la nivel european, verificarea efectivă a vârstei utilizatorilor, protejarea datelor personale ale minorilor, reguli mai stricte împotriva hărțuirii online și limitarea practicilor de design ale platformelor digitale care pot încuraja utilizarea compulsivă a rețelelor sociale.
„Tehnologia nu trebuie tratată ca un adversar, însă regulile aplicate platformelor digitale trebuie adaptate astfel încât minorii să beneficieze de o protecție reală”, susține Gabriela Firea, care cere ca verificarea vârstei să fie însoțită de garanții clare privind protecția datelor personale ale minorilor.
Ce se schimbă pentru Erasmus+ 2028-2034
Al doilea set de amendamente depuse de Firea vizează programul Erasmus+, pentru exercițiul financiar 2028-2034. Europarlamentarul susține că sprijinul financiar oferit prin program ar trebui să acopere mai bine costurile reale suportate de participanți, inclusiv cheltuielile suplimentare ale tinerilor cu dizabilități, și propune acordarea de granturi încă de la începutul mobilității pentru tinerii din categorii cu mai puține oportunități — sate, orașe mici, regiuni periferice și comunități cu venituri reduse, potrivit unui alt amendament depus de aceasta.
Firea propune totodată ca informarea despre oportunitățile Erasmus+ să fie făcută mai activ prin școli, licee, biblioteci, autorități locale, organizații studențești și foști participanți la program, pentru ca tinerii care nu sunt familiarizați cu aceste oportunități să afle mai ușor de ele.
Susținându-și propunerile, europarlamentarul a citat o cifră de peste 60.000 de copii români care ar fi studiat în Europa în 2025, ca argument pentru importanța programului pentru tinerii din România.
Amendamentele privind protecția minorilor online și cele privind Erasmus+ 2028-2034 urmează să fie supuse votului în plenul Parlamentului European de la Strasbourg.
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