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Politica· 2 min citire

Ana Maria Păcuraru: „Donald Trump promite „Dividendul Trump” de 5.000 de dolari pentru fiecare american adult”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat10 sept. 2026, 13:53
Actualizat10 sept. 2026, 13:54
SursăRealitatea PLUS

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat o promisiune electorală fără precedent în cadrul convenției Partidului Republican de la Dallas: acordarea sumei de 5.000 de dolari fiecărui cetățean american adult. Condiția pusă de liderul de la Casa Albă este menținerea controlului ambelor camere ale Congresului — Camera Reprezentanților și Senatul — de către republicani în alegerile midterms din această toamnă

În discursul său, Donald Trump a numit plățile propuse „Trump Dividends” și a precizat că principala regulă a acestui stimulent este ca banii să fie cheltuiți exclusiv pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.

„Dacă republicanii câștigă, câștigați și voi alături de noi și primiți 5.000 de dolari. Este promisiunea mea pentru voi”, le-a transmis Trump susținătorilor săi.

De unde ar urma să vină banii?

Analiștii și presa internațională notează că o astfel de măsură ar însemna un cost de peste 1.000 de miliarde de dolari pentru bugetul american, fără a fi clar până în prezent mecanismul exact de aplicare sau cadrul legal de aprobare.

Donald Trump a sugerat că finanțarea ar putea proveni parțial din veniturile colectate din tarifele vamale impuse de administrația sa — peste 500 de miliarde de dolari încasate din taxe și accize de la începutul anului trecut. De asemenea, liderul american a legat oportunitatea acestor stimulente financiare și de evoluția geopolitică, menționând un scenariu în care încheierea conflictului din Iran ar putea elibera resurse financiare suplimentare.

Miza alegerilor din noiembrie și presiunea sondajelor

Lansarea „Dividendului Trump” vine într-un moment critic pentru administrația de la Washington. Sondajele recente indică un nivel scăzut de aprobare pentru președintele SUA, situat între 30% și 35%, fondat pe nemulțumirile populației legate de creșterea costului vieții, inflație și prelungirea conflictului din Iran.

Rămâne de văzut în ce măsură această inițiativă va reuși să mobilizeze electoratul republican și dacă va obține sprijinul necesar în Congres pentru a fi transformată în proiect de lege

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