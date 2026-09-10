Ana Maria Păcuraru: „Donald Trump promite „Dividendul Trump” de 5.000 de dolari pentru fiecare american adult”

Publicat 10 sept. 2026, 13:53 Actualizat 10 sept. 2026, 13:54 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat o promisiune electorală fără precedent în cadrul convenției Partidului Republican de la Dallas: acordarea sumei de 5.000 de dolari fiecărui cetățean american adult. Condiția pusă de liderul de la Casa Albă este menținerea controlului ambelor camere ale Congresului — Camera Reprezentanților și Senatul — de către republicani în alegerile midterms din această toamnă

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