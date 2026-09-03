Miros de gaz la Spitalul Județean Piatra-Neamț. Pompierii și Delgaz Grid au fost chemați de urgență

Pompierii din Piatra-Neamț intervin joi la Spitalul Județean Neamț, după ce a fost sesizat miros de gaz în zona Pavilionului de Interne. La fața locului au fost chemați și reprezentanții Delgaz Grid.
UPDATE - A fost oprită alimentarea cu gaz
Reprezentanţii ISU Neamţ anunţă că alimentarea cu gaze a fost oprită de către reprezentanţii Delgaz Grid.
Știre inițială - Alertă la Spitalul Județean Piatra - Neamț
Alertă joi la Spitalul Județean Piatra-Neamț, după ce a fost semnalată prezența unui miros de gaz în zona Pavilionului de Interne. Un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț intervine pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor.
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La fața locului se află și membri ai Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, iar autoritățile au solicitat și intervenția reprezentanților Delgaz Grid.
De ce au fost chemați pompierii la Spitalul Județean Piatra-Neamț?
Intervenția a fost declanșată după ce a fost sesizat un miros de gaz în apropierea Pavilionului de Interne.
„În aceste momente, un echipaj de pompieri din cadrul Detaşamentului Piatra-Neamţ intervine pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor la Spitalul Judeţean Piatra-Neamţ ca urmare a sesizării prezenţei mirosului de gaz în zona Pavilionului de Interne”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.
Pompierii asigură în prezent măsurile necesare pentru prevenirea producerii unui incendiu sau a unei alte situații de urgență.
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Cine mai intervine la fața locului?
Pe lângă echipajul de pompieri, la Spitalul Județean Piatra-Neamț se află și reprezentanți ai Serviciului Privat pentru Situații de Urgență. De asemenea, a fost solicitată intervenția echipelor Delgaz Grid, care urmează să facă verificările specifice pentru a stabili sursa mirosului de gaz.
Deocamdată, autoritățile nu au transmis informații privind evacuarea pacienților sau existența unui pericol confirmat. Intervenția este în desfășurare.