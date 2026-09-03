Miros de gaz la Spitalul Județean Piatra-Neamț. Pompierii și Delgaz Grid au fost chemați de urgență

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 3 sept. 2026, 15:18

Pompierii din Piatra-Neamț intervin joi la Spitalul Județean Neamț, după ce a fost sesizat miros de gaz în zona Pavilionului de Interne. La fața locului au fost chemați și reprezentanții Delgaz Grid.

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