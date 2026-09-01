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Locale· 2 min citire
Accident mortal: un bulgar de 41 de ani a murit după impactul cu un autoturism. Motocicleta a fost proiectată într-o curte
Accident de motor
Un accident rutier grav s-a produs în orașul Vânju Mare, județul Mehedinți, în urma căruia un motociclist de 41 de ani, cetățean bulgar, și-a pierdut viața. Din primele informații, tragedia s-ar fi produs pe fondul neacordării de prioritate.
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