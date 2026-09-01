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Accident mortal: un bulgar de 41 de ani a murit după impactul cu un autoturism. Motocicleta a fost proiectată într-o curte

Accident de motor

Accident de motor

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 22:26

Un accident rutier grav s-a produs în orașul Vânju Mare, județul Mehedinți, în urma căruia un motociclist de 41 de ani, cetățean bulgar, și-a pierdut viața. Din primele informații, tragedia s-ar fi produs pe fondul neacordării de prioritate.

Impactul dintre motocicletă și un autoturism a fost violent, iar motocicleta a fost proiectată în afara carosabilului, ajungând în curtea unei locuințe.

Motociclistul bulgar a murit în urma impactului

Accidentul s-a produs în Vânju Mare, iar în urma coliziunii motociclistul, în vârstă de 41 de ani, a suferit răni extrem de grave.

Echipajele de intervenție sosite la locul accidentului au încercat să îi acorde victimei ajutor, însă pentru motociclist nu s-a mai putut face nimic. Acesta a fost declarat decedat.

Potrivit primelor date, accidentul ar fi avut drept cauză neacordarea de prioritate, însă circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de polițiști în cadrul anchetei.

Motocicleta a fost aruncată într-o curte

Forța impactului a fost atât de mare încât motocicleta a fost proiectată de pe partea carosabilă și a ajuns într-o curte din apropiere.

Imaginile de la locul accidentului indică amploarea coliziunii dintre cele două vehicule. Polițiștii au intervenit pentru efectuarea cercetării la fața locului și pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Poliția a deschis dosar penal

În urma accidentului mortal, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Anchetatorii urmează să stabilească modul în care s-a produs impactul, cine nu a acordat prioritate și dacă au existat și alți factori care au contribuit la producerea accidentului.

Cercetarea la fața locului și probele adunate în anchetă vor fi analizate pentru stabilirea responsabilității în acest caz.

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