Accident mortal: un bulgar de 41 de ani a murit după impactul cu un autoturism. Motocicleta a fost proiectată într-o curte

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 22:26

Un accident rutier grav s-a produs în orașul Vânju Mare, județul Mehedinți, în urma căruia un motociclist de 41 de ani, cetățean bulgar, și-a pierdut viața. Din primele informații, tragedia s-ar fi produs pe fondul neacordării de prioritate.

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