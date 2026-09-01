Craiova închide cu succes toate proiectele PNRR: investiții de 80 de milioane de euro și absorbție de 100%

Craiova anunță unul dintre cele mai bune bilanțuri privind implementarea PNRR. Primăria a finalizat toate cele 27 de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, atrăgând integral aproximativ 80 de milioane de euro pentru modernizarea orașului.
Anunțul a fost făcut de primarul Lia Olguța Vasilescu, care a precizat că toate contractele au fost încheiate la termen, cu o rată de absorbție de 100% a fondurilor europene.
Investiții în cartiere, școli, spitale și transport
Fondurile europene au fost direcționate către proiecte care au vizat atât infrastructura publică, cât și eficiența energetică și mobilitatea urbană.
Printre cele mai importante investiții se numără:
reabilitarea termică a 52 de blocuri de locuințe;
renovarea energetică a 15 unități de învățământ;
dotarea a 52 de școli cu mobilier și echipamente moderne;
achiziția de aparatură pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale în cele trei spitale aflate în administrarea municipalității;
cumpărarea a 22 de autobuze electrice pentru transportul public;
instalarea a 150 de insule ecologice pentru colectarea selectivă a deșeurilor;
amenajarea a 45 de stații de încărcare pentru vehicule electrice.
Un document important pentru dezvoltarea orașului
Tot prin PNRR a fost finanțată elaborarea Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova, document considerat esențial pentru dezvoltarea urbană și investițiile viitoare.
Primarul Lia Olguța Vasilescu a mulțumit echipei din cadrul Primăriei care a gestionat proiectele europene, subliniind că acestea au fost implementate la termen și fără pierderea fondurilor alocate.
„Mulțumesc echipei de implementare a fondurilor europene din cadrul Primăriei Craiova, care a lucrat la foc continuu, astfel încât să realizăm la termen toate proiectele accesate direct de municipalitate”, a transmis edilul.
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