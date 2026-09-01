Craiova închide cu succes toate proiectele PNRR: investiții de 80 de milioane de euro și absorbție de 100%

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 14:34

Craiova anunță unul dintre cele mai bune bilanțuri privind implementarea PNRR. Primăria a finalizat toate cele 27 de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, atrăgând integral aproximativ 80 de milioane de euro pentru modernizarea orașului.

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