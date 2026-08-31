Incendiu într-un bloc din Alba Iulia. Locatarii, evacuați după ce fumul a cuprins casa scării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 23:49

Alertă, luni seară, într-un bloc de locuințe din Alba Iulia. Pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit în subsolul imobilului, iar cantitatea mare de fum degajată a inundat casa scării. Pentru siguranță, locatarii au fost evacuați de echipele de intervenție.

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