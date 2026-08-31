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Incendiu într-un bloc din Alba Iulia. Locatarii, evacuați după ce fumul a cuprins casa scării

Pompieri

Pompieri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 23:49

Alertă, luni seară, într-un bloc de locuințe din Alba Iulia. Pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit în subsolul imobilului, iar cantitatea mare de fum degajată a inundat casa scării. Pentru siguranță, locatarii au fost evacuați de echipele de intervenție.

Incendiul a fost semnalat la blocul M1, situat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiul Alba Iulia. Primele informații transmise de autorități indică faptul că focul s-ar fi manifestat la nivelul subsolului.

Casa scării, plină de fum

Intervenția pompierilor a fost necesară după ce fumul s-a răspândit în casa scării, îngreunând accesul și evacuarea în condiții normale.

„Casa scării este inundată cu fum, se intervine pentru evacuarea persoanelor din blocul de locuinţe”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Pompierii acționează pentru localizarea și stingerea incendiului, dar și pentru verificarea imobilului și evacuarea în siguranță a persoanelor aflate în apartamente.

Două autospeciale și un echipaj de prim ajutor, mobilizate

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul ISU Alba. De asemenea, un echipaj de prim ajutor a fost mobilizat pentru a putea interveni în cazul în care vreun locatar ar avea nevoie de îngrijiri medicale.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații privind existența unor persoane rănite sau intoxicate cu fum.

Pompierii continuă intervenția pentru stingerea focarului și pentru aerisirea spațiilor afectate de fum.

Cauza incendiului, încă necunoscută

La acest moment, împrejurările în care a izbucnit incendiul nu sunt cunoscute. După finalizarea intervenției, specialiștii urmează să stabilească de la ce a pornit focul.

Autoritățile vor evalua, de asemenea, eventualele pagube produse la subsolul blocului și efectele fumului asupra spațiilor comune.

Intervenția este în desfășurare, iar informațiile privind situația locatarilor și evoluția incendiului urmează să fie actualizate de autorități.

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