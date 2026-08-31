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Locale· 1 min citire
Noi detalii în cazul medicului mort în accidentul teribil. Femeia se întorcea de la nunta fiului vitreg
Liliana Predescu
Publicat31 aug. 2026, 18:52
SursăRealitatea PLUS
Apar noi informații după accidentul teribil din Gorj în care o doctorița Liliana Predescu și-a pierdut viața. Femeia se întorcea de la nunta fiului vitreg și a fost spulberată de o mașină în momentul în care câinele acesteia a fugit în stradă și a vrut să-l prindă. Medicul Liliana Predescu va fi condusă miercuri pe ultimul drum. Imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.
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