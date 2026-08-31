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Noi detalii în cazul medicului mort în accidentul teribil. Femeia se întorcea de la nunta fiului vitreg

Liliana Predescu

Liliana Predescu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 aug. 2026, 18:52
SursăRealitatea PLUS

Apar noi informații după accidentul teribil din Gorj în care o doctorița Liliana Predescu și-a pierdut viața. Femeia se întorcea de la nunta fiului vitreg și a fost spulberată de o mașină în momentul în care câinele acesteia a fugit în stradă și a vrut să-l prindă. Medicul Liliana Predescu va fi condusă miercuri pe ultimul drum. Imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.

Doctorița, spulberată de mașina după nunta fiului vitreg

Medicul Liliana Predescu ar fi participat la nunta fiului vitreg înainte de tragedie. După petrecere, femeia de 63 de ani s-a dus acasă, moment în care câinele acesteia a fugit în stradă. Când a vrut să-l prindă, doctorița a fost lovită în plin de șoferul de 38 de ani. Martor la întreaga scenă a fost soțul femeii. Bărbatul a sunat la 112, însă echipajul de salvare nu a putut să o salveze.

Liliana Predescu va fi înmormântată miercuri la cimitirul din localitatea Drăgoeni, județul Gorj. Familia și apropiații au postat mesaje de condoleanțe pe paginile de socializare. Poliția continuă ancheta în acest caz. Potrivit oamenilor legii, șoferul nu era băut în momentul impactului.

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