Parcările din Giurgiu, trasate cu „talent”: locurile se blochează între ele. „Dorel” a dat din nou lovitura

O nouă situație controversată a apărut în municipiul Giurgiu, după trasarea unor locuri de parcare de reședință. Modul în care au fost marcate anumite spații a stârnit reacții, deoarece unele dintre locurile desenate par să se blocheze reciproc. Practic, dacă șoferii ar parca exact după marcajele existente, unele autoturisme ar putea avea dificultăți în a ieși din parcare.
Situația a fost semnalată de localnici, care au remarcat modul neobișnuit în care au fost organizate anumite spații destinate parcării autoturismelor în apropierea blocurilor.
Locuri de parcare care se încurcă unele pe altele
Problema apare în zonele în care parcările au fost trasate în configurații diferite, unele autoturisme urmând să fie parcate paralel cu bordura, în timp ce altele ar urma să ocupe spații dispuse perpendicular.
În anumite puncte, distanța și poziționarea marcajelor ridică semne de întrebare cu privire la modul în care șoferii ar putea intra și ieși din respectivele locuri.
Întrebarea este una simplă: dacă două mașini sunt parcate conform liniilor trasate, cum mai poate una dintre ele să iasă fără să aștepte ca celălalt proprietar să își mute autoturismul?
„Dorel” și parcările din Giurgiu
Situația a fost prezentată într-o manieră ironică de cei care au observat problema, iar muncitorii care execută lucrările au ajuns să fie comparați, în glumă, cu celebrul personaj „Dorel”, devenit simbolul lucrărilor executate necorespunzător.
În unele zone, marcajele ar fi fost aplicate chiar și în spații în care configurația existentă nu ar permite utilizarea eficientă a tuturor locurilor.
„Așa am primit dispoziție”
O discuție purtată cu unul dintre muncitorii implicați în operațiune a oferit o explicație cel puțin surprinzătoare.
Întrebat de ce sunt trasate locurile într-un asemenea mod, acesta ar fi răspuns că muncitorii respectă indicațiile primite.
Explicația ridică însă o altă întrebare: cine a stabilit configurația parcărilor și dacă proiectul a fost verificat înainte ca marcajele să fie aplicate pe teren?
În lipsa unor precizări oficiale din partea celor responsabili de organizarea parcărilor, nu este clar dacă marcajele observate reprezintă forma finală sau dacă vor fi modificate ulterior.
Locatarii ar putea avea probleme când vor folosi parcările
Pentru proprietarii și chiriașii locurilor de parcare, problema nu este una pur estetică.
Dacă marcajele rămân în forma actuală și autoturismele sunt parcate exact în interiorul spațiilor delimitate, există riscul ca unele mașini să fie împiedicate să iasă din locul lor.
Într-un astfel de scenariu, rezolvarea situației ar putea depinde de disponibilitatea vecinului de a-și muta autoturismul.
Cu alte cuvinte, locul de parcare ar putea exista pe hârtie, însă utilizarea lui ar putea deveni o adevărată provocare.
Cine răspunde pentru modul în care au fost trasate locurile?
Situația readuce în discuție modul în care sunt proiectate și verificate lucrările de amenajare a parcărilor de reședință.
Înainte ca marcajele să fie trasate, configurația ar trebui să permită nu doar parcarea autoturismelor, ci și accesul și ieșirea acestora în condiții normale.
În cazul semnalat la Giurgiu, imaginile realizate la fața locului ridică însă întrebări cu privire la această organizare.
Rămâne de văzut dacă marcajele vor fi păstrate în forma actuală sau dacă autoritățile și operatorul care execută lucrările vor decide să remedieze situația.
Până atunci, locatarii care își așteaptă locurile de parcare se pot trezi în situația paradoxală de a avea un spațiu trasat special pentru mașină, dar fără o soluție simplă pentru momentul în care vor dori să plece.