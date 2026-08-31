Parcările din Giurgiu, trasate cu „talent”: locurile se blochează între ele. „Dorel” a dat din nou lovitura

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 16:53

O nouă situație controversată a apărut în municipiul Giurgiu, după trasarea unor locuri de parcare de reședință. Modul în care au fost marcate anumite spații a stârnit reacții, deoarece unele dintre locurile desenate par să se blocheze reciproc. Practic, dacă șoferii ar parca exact după marcajele existente, unele autoturisme ar putea avea dificultăți în a ieși din parcare.

Distribuie articolul