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Motivul halucinant pentru care pompierul și-a ucis fosta iubită. Crimă urmată de sinucidere în Neamț

Tânăra ucisă de fostul iubit

Tânăra ucisă de fostul iubit

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 aug. 2026, 17:30
SursăRealitatea PLUS

Apar noi detalii șocante după crima din Neamț. Pompierul care și-a ucis iubita și apoi s-a spânzurat a recurs la gestul extrem după ce tânăra a vrut să încheie relația. Tatăl victimei face dezvăluiri cutremurătoare. Individul ar fi așteptat-o să iasă de la muncă, apoi a ucis-o. Tânăra era studentă în ultimul an la o facultate din Iași, iar pe perioada vacanței muncea la un restaurant din localitatea natală. Detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Tânăra a fost înjunghiată de fostul iubit în plină stradă

Andreea este tânăra de 22 de ani care a fost ucisă în plină stradă de fostul iubit. Tatăl tinerei povestește că bărbatul a așteptat-o să iasă de la muncă pentru ca apoi să se năpustească asupra ei cu un cuțit.

Bărbatul ar fi recurs la gestul extrem pentru că tânăra a decis să pună punct relației de șase ani pe care cei doi o aveau, mai povestește tatăl victimei.

Fata era studentă în anul 4 la o facultate din Iași, iar în perioada vacanței muncea la un restaurant din localitatea Barticești din Neamț. Acum, familia se pregătește de înmormântare.

După ce a comis crima, individul a fugit și a fost găsit spânzurat într-o pădure. Tânărul era angajat la ISU Neamț din anul 2024.

Colegii săi îl descriu ca fiind un băiat respectuos și extrem de implicat în activitatea profesională. Polițiștii continuă cercetările.

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