Motivul halucinant pentru care pompierul și-a ucis fosta iubită. Crimă urmată de sinucidere în Neamț

Publicat 31 aug. 2026, 17:30 Sursă Realitatea PLUS

Apar noi detalii șocante după crima din Neamț. Pompierul care și-a ucis iubita și apoi s-a spânzurat a recurs la gestul extrem după ce tânăra a vrut să încheie relația. Tatăl victimei face dezvăluiri cutremurătoare. Individul ar fi așteptat-o să iasă de la muncă, apoi a ucis-o. Tânăra era studentă în ultimul an la o facultate din Iași, iar pe perioada vacanței muncea la un restaurant din localitatea natală. Detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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