Patru noi focare de variolă ovină şi caprină, confirmate în Tulcea. ANSVSA declanşează controale epidemiologice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 13:52

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) intensifică controalele în judeţul Tulcea după confirmarea a patru noi focare de variolă ovină şi caprină în Valea Nucarilor, Peceneaga, Iazurile şi Ostrov.

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