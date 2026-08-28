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Carambol cu trei maşini pe A2, sensul spre Bucureşti. Traficul este restricţionat pe benzile 1 şi 2

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 13:23

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs vineri, pe Autostrada A2, pe sensul de mers către Bucureşti. În urma impactului, patru persoane, dintre care doi adulţi şi doi copii, au fost rănite şi transportate la spital.

Traficul este restricţionat pe benzile 1 şi 2

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, poliţiştii au fost sesizaţi vineri, în jurul orei 12.00, cu privire la producerea accidentului pe A2, la kilometrul 172, pe sensul către Bucureşti.

”Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că impactul s-ar fi produs între trei autoturisme”, au declarat reprezentanţii IPJ Constanţa.

În urma accidentului, traficul rutier a fost restricţionat pe benzile 1 şi 2. Pentru fluidizarea circulaţiei, şoferii sunt deviaţi de la kilometrul 193, către Medgidia.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au precizat că în urma accidentului au rezultat patru victime, respectiv doi adulţi şi doi copii. Toate persoanele rănite erau conştiente la momentul intervenţiei şi au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele şi împrejurările în care s-a produs accidentul de pe A2.

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