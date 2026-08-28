Carambol cu trei maşini pe A2, sensul spre Bucureşti. Traficul este restricţionat pe benzile 1 şi 2

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 13:23

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs vineri, pe Autostrada A2, pe sensul de mers către Bucureşti. În urma impactului, patru persoane, dintre care doi adulţi şi doi copii, au fost rănite şi transportate la spital.

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