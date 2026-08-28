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Locale· 1 min citire
Incendiu puternic la un depozit de cărbuni din Mureș. O hală industrială și o casă au fost mistuite de flăcări
FOTO: ISU Mureș
Publicat28 aug. 2026, 07:57
Actualizat28 aug. 2026, 08:00
Un incendiu puternic a izbucnit vineri noaptea la un depozit de cărbuni din localitatea Bălăușeri, județul Mureș. Flăcările, care au cuprins aproximativ 400 de metri pătrați, au mistuit o hală industrială, dar și o casă aflată în apropiere.
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