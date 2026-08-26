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Incendiu puternic la o hală cu baterii de stocare a energiei din Buzău. Pompierii intervin de la o distanță de 200 de metri-VIDEO

FOTO: Captură Realitatea PLUS

FOTO: Captură Realitatea PLUS

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 aug. 2026, 23:39
Actualizat26 aug. 2026, 23:43
SursăRealitatea PLUS

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri seară la o hală destinată stocării energiei electrice în baterii, în localitatea Stâlpu, județul Buzău. Construcția are o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați și este echipată cu acumulatori pentru stocarea energiei electrice.

Pericol uriaș: pompierii intervin de la o distanță 200 de metri

Potrivit informațiilor transmise de pompieri, incendiul se manifestă cu flacără deschisă la nivelul întregii hale. Din cauza specificului materialelor implicate și a temperaturilor ridicate înregistrate în interior, pompierii acționează defensiv, de la o distanță de aproximativ 200 de metri.

Hala face parte dintr-un ansamblu format din două construcții, ambele prevăzute cu instalații de detectare și stingere a incendiilor. În cea de-a doua hală, care este neocupată, s-a acumulat fum.

”În sprijinul pompierilor buzoieni au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul ISU Prahova și ISU București-Ilfov. În total, la locul intervenției acționează șase autospeciale de stingere din cadrul ISU Buzău, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, o autospecială de stingere cu pulbere și azotși alte două autospeciale de stingere cadrul ISU Prahova, precum și o autospecială de transport roboți și un container cu pulbere din cadrul ISU București-Ilfov.

La fața locului se află conducerea ISU Buzău, fiind activată și Grupa Operativă pentru coordonarea intervenției”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău.

Potrivit reprezentanților instituției, până la acest moment, nu au fost raportate victime.

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