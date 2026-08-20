Miting pentru susținerea lui Dominic Friz, cu personaje controversate printre participanți - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 07:35

Dominic Fritz a scos oamenii în stradă! Susținătorii primarului din Timișoara au participat la o manifestație în centrul orașului ca să-și arate sprijinul pentru acesta, după ce CCR a decis că amendamentul PSD e constituțional. Protestul a fost marcat atât de momente tensionate, cât și de prezența unor personaje controversate. Potrivit presei, la manifestație au participat fosta prefectă a județului Timis care este anchetată de Parchetul European, dar și apropiați ai clanurilor interlope din județ.

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