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Politica· 1 min citire

Miting pentru susținerea lui Dominic Friz, cu personaje controversate printre participanți - VIDEO

Protest la Timișoara

Protest la Timișoara

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 07:35

Dominic Fritz a scos oamenii în stradă! Susținătorii primarului din Timișoara au participat la o manifestație în centrul orașului ca să-și arate sprijinul pentru acesta, după ce CCR a decis că amendamentul PSD e constituțional. Protestul a fost marcat atât de momente tensionate, cât și de prezența unor personaje controversate. Potrivit presei, la manifestație au participat fosta prefectă a județului Timis care este anchetată de Parchetul European, dar și apropiați ai clanurilor interlope din județ.

Aproximativ 400 de persoane au protestat, miercuri seară, în Piața Operei/Victoriei din Timișoara, în semn de solidaritate cu primarul Dominic Fritz și față de decizia Curții Constituționale privind Legea integrității.


Au fost și momente tensionate la protestul lui Dominic Fritz. Un cetățean revoltat de faptul că primarul Timișoarei a instigat oamenii să iasă în stradă a mers la manifestația ca să-și spună nemulțumirile.



La protest au venit și persoane controversate. Printre cei care au ieșit la mitingul de susținere pentru Dominic Fritz, organizat în Timișoara, s-a numărat și Elena Micicoi, fosta prefectă a județului Timiș. Aceasta a demisionat din funcția de prefect în luna iunie, după ce procurorii Parchetului European au făcut percheziții la locuința sa.


Printre participanții la protestul de susținere pentru Dominic Fritz s-au aflat și persoane apropiate de clanul Cârpaci, una dintre cele mai cunoscute grupări interlope din Timișoara. 

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