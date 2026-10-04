Fănel Bogos, in exclusivitate la Realitatea Plus: Nu s-a pus problema de vreun ban la întâlnira cu Bolojan

Omul de afaceri Fănel Bogos, personaj central în dosarul DNA în care a fost audiat recent și premierul interimar Ilie Bolojan, a făcut noi declarații despre întâlnirea cu șeful Guvernului. Invitat în emisiunea „Tunuri pe politicieni”, realizată de Claudiu Giurgea, Bogos a susținut că "n-a fost discuție nici măcar de un bănuț" și că nu a obținut niciun avantaj în urma discuției.
În intervenția sa de sămbătă seară, 3 octombrie, la Realitatea Plus, afaceristul a respins din nou acuzațiile potrivit cărora întâlnirea cu premierul interimar ar fi avut legătură cu solicitarea unor favoruri sau beneficii materiale.
Am zis de mai multe ori și o repet: nici n-a fost discuție măcar de vreun bănuț. Doar nu m-am dus la Bolojan, m-am dus ca la un preot să mă spovedesc. Dacă Bolojan voia să facă ceva pentru mine, făcea, dar nu a făcut nimic. M-a primit probabil din insistență, a spus Bogos.
Bogos: „Am fost și la Ciucă, și la Ciolacu, și la președintele Iohannis”
Potrivit lui Fănel Bogos, discuția cu Ilie Bolojan nu a fost singulară, acesta afirmând, fără a prezenta probe, că ar fi fost primit și de foști premieri PSD și PNL, ba chiar și de fostul președinte al țării.
„Am fost și la domnul Ciucă, și la domnul Ciolacu, și la președintele Iohannis”, a declarat afaceristul.
Dosarul care zguduie scena politică
Declarațiile vin la scurt timp după ce premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat de procurorii DNA Iași, în dosarul în care numele lui Fănel Bogos, dar și ale unor lideri locali ai PNL care ar fi intermediat întrevederea cu premierul apar în centrul investigației.
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Noile declarații ale lui Bogos par să susțină teza potrivit căreia întâlnirea cu Bolojan nu s-ar fi concretizat în obținerea vreunui beneficiu.
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