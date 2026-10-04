Fănel Bogos, in exclusivitate la Realitatea Plus: Nu s-a pus problema de vreun ban la întâlnira cu Bolojan

Publicat 4 oct. 2026, 07:32 Sursă Realitate Plus

Omul de afaceri Fănel Bogos, personaj central în dosarul DNA în care a fost audiat recent și premierul interimar Ilie Bolojan, a făcut noi declarații despre întâlnirea cu șeful Guvernului. Invitat în emisiunea „Tunuri pe politicieni”, realizată de Claudiu Giurgea, Bogos a susținut că "n-a fost discuție nici măcar de un bănuț" și că nu a obținut niciun avantaj în urma discuției.

Distribuie articolul