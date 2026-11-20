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Justitie· 1 min citire
Raed Arafat, trimis în judecată în dosarul elicopterului SMURD. Prejudiciul se ridică la peste 4 milioane de lei
FOTO: Arhivă
Publicat20 nov. 2026, 11:58
Actualizat20 nov. 2026, 12:13
SursăRealitatea PLUS
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a fost trimis în judecată alături de alte 17 persoane, în dosarul privind achiziția unui elicopter dintr-un stat din afara Uniunii Europene. Procurorii susțin că, în urma acestei tranzacții, statul român ar fi fost prejudiciat cu peste 4 milioane de lei, reprezentând TVA-ul care nu ar fi fost achitat. De-a lungul timpului, Arafat și-a susținut nevinovăția și a catalogat dosarul drept unul cu motivație politică.
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