Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 s-a produs miercuri dimineață, 18 noiembrie 2026, în zona seismică Vrancea, fiind resimțit în mai multe regiuni ale țării. Mihai Diaconescu, seismolog în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), a explicat, în direct la Realitatea PLUS, la ce trebuie să se aștepte populația în următoarele ore și dacă există riscul producerii unui cutremur mai puternic.
Specialistul a precizat că sunt posibile replici seismice în perioada următoare, însă acestea ar urma să aibă o intensitate mult mai redusă decât seismul principal. În ceea ce privește posibilitatea unui cutremur mai mare, Diaconescu a subliniat că, în prezent, nu există indicii științifice care să permită anticiparea unui asemenea eveniment.
Mihai Diaconescu, despre replicile cutremurului din Vrancea
Potrivit seismologului INFP, activitatea seismică poate continua în orele următoare prin producerea unor replici. Acestea sunt fenomene care pot apărea după un cutremur principal, însă magnitudinea lor este, de regulă, mai mică.
Mihai Diaconescu a explicat că apariția unor noi mișcări seismice nu trebuie interpretată automat ca un semn că urmează un cutremur mai puternic.
Specialistul a atras atenția că frecvența cutremurelor înregistrate într-o anumită perioadă nu reprezintă, de una singură, un indicator care să permită anticiparea unui seism major.
Există riscul unui cutremur mai mare? Ce spune specialistul INFP
Una dintre principalele întrebări după seismul produs miercuri dimineață este dacă acesta ar putea fi urmat de un cutremur cu o magnitudine mai mare.
Mihai Diaconescu a precizat că nu există, în acest moment, indicii științifice care să susțină anticiparea unui asemenea scenariu.
De altfel, comunitatea științifică nu dispune în prezent de o metodă prin care să poată prezice cu certitudine momentul producerii unui cutremur major, fie că este vorba despre următoarele ore, fie despre zilele următoare.
Prin urmare, simpla succesiune a unor evenimente seismice nu poate fi folosită pentru a concluziona că un cutremur mai puternic este iminent.
De ce cutremurele din Vrancea pot fi resimțite pe suprafețe extinse
Seismologul a explicat și particularitățile zonei seismice Vrancea, una dintre cele mai importante surse de risc seismic pentru România.
Cutremurele produse aici se pot resimți pe suprafețe geografice extinse, iar propagarea undelor seismice este favorizată pe direcția București–Chișinău.
Poziționarea focarului seismic Vrancea pe teritoriul României reprezintă un factor important de vulnerabilitate pentru țara noastră, având în vedere efectele pe care le pot avea cutremurele puternice asupra mai multor regiuni.
În acest context, Bucureștiul rămâne una dintre zonele pentru care riscul seismic reprezintă o preocupare majoră, inclusiv din cauza fondului construit vulnerabil.
Cutremur de 5,7 în Vrancea, în noaptea de marți spre miercuri
Seismul s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea.
Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut magnitudinea ML 5,7 și s-a produs la adâncimea de 120,8 kilometri. Intensitatea a fost estimată la VI.
„În ziua de 18 Noiembrie 2026, la ora 02:48:55 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.7, la adâncimea de 120.8 km.
Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 48 km S de Focșani, 61 km S de Buzău, 64 km E de Sfântu-Gheorghe, 74 km E de Brașov, 90 km NE de Ploiești”, au transmis reprezentanții INFP.
Primele estimări afișate de platformele de monitorizare au indicat o magnitudine de până la 6,5, însă valorile au fost ulterior revizuite. Informațiile comunicate ulterior de autorități au indicat o magnitudine de 5,6 și o adâncime de aproximativ 140 de kilometri.
Ce trebuie să știe românii după cutremur
Mesajul transmis de specialistul INFP este că posibilitatea producerii unor replici nu trebuie confundată cu existența unor indicii privind un cutremur mai mare.
De asemenea, activitatea seismică recentă nu permite stabilirea momentului în care s-ar putea produce un alt eveniment important.
În lipsa unei metode științifice de predicție exactă a cutremurelor, specialiștii recomandă populației să urmărească informările oficiale și să respecte măsurile de protecție în caz de seism.