Scris de Catalina Anghel Publicat: 18 nov. 2026, 07:19

Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 s-a produs miercuri dimineață, 18 noiembrie 2026, în zona seismică Vrancea, fiind resimțit în mai multe regiuni ale țării. Mihai Diaconescu, seismolog în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), a explicat, în direct la Realitatea PLUS, la ce trebuie să se aștepte populația în următoarele ore și dacă există riscul producerii unui cutremur mai puternic.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cutremur vrancea