Un cutremur puternic a fost resimțit în România în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie 2026. Seismul s-a produs în jurul orei 02:49, iar primele estimări afișate de platformele de monitorizare au indicat o magnitudine de 5,6.
UPDATE 3 - Autoritățile estimează că seismul a avut o magnitudine de 5,3.
UPDATE 2 - Inițial, cutremurul a fost estimat la 6,5 grade pe scara Richter.
Noua magnitudine a cutremurului a fost modificată la 5,6 grade pe scara Richter.
UPDATE 1 - „În ziua de 18.11.2026 la ora 02:48 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA un cutremur cu magnitudinea de 5.6, la adâncimea de 140 km”, informează IGSU.
Potrivit informațiilor disponibile în primele momente după producerea mișcării seismice, epicentrul ar fi fost localizat la aproximativ 16 kilometri de comuna Bisoca, din județul Buzău.
Cutremurul a provocat reacții din partea oamenilor din mai multe zone ale țării, numeroși utilizatori relatând că au simțit mișcarea seismică în timpul nopții. Au apărut semnalări inclusiv din București, Constanța și Iași.
Cutremur resimțit în mai multe țări
Datele inițiale afișate de platforma de monitorizare indicau o posibilă arie extinsă de resimțire a seismului. Printre țările menționate se numără Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Croația, Turcia, Grecia, Ungaria, Kosovo, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, Rusia, România, Slovacia, Serbia, Ucraina, Macedonia de Nord și Albania.
Institutul Național pentru Fizica Pământului urmează să ofere datele oficiale privind magnitudinea, adâncimea și localizarea exactă a evenimentului seismic.