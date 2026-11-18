Publicat 18 nov. 2026, 03:01 Actualizat 18 nov. 2026, 03:32

Un cutremur puternic a fost resimțit în România în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie 2026. Seismul s-a produs în jurul orei 02:49, iar primele estimări afișate de platformele de monitorizare au indicat o magnitudine de 5,6.

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