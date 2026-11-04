Incident în Bihor. Mina Băița riscă să fie inundată după oprirea pompelor

Situație de urgență în județul Bihor, unde autoritățile încearcă să prevină inundarea Minei Băița, după ce instalațiile care evacuau apa din subteran au fost oprite. Lipsa personalului care să asigure funcționarea pompelor a dus la acumularea apei în galerii, iar specialiștii avertizează că infrastructura minieră ar putea fi grav afectată. În plus, există riscuri pentru mediu, motiv pentru care autoritățile solicită Guvernului României o finanțare de 6 milioane de lei.
Mina Băița, în pericol după oprirea instalațiilor de pompare
Prefectura Bihor a anunțat că o echipă formată din specialiști ai mai multor instituții a verificat, miercuri, 4 noiembrie 2026, situația din subteranul Minei Băița. La acțiune au participat reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana, Administrației Bazinale de Apă Crișuri - SGA Bihor, Direcției Județene de Mediu Bihor și ANRMPSG - IZRM Bihor.
Concluziile verificărilor indică un pericol major: odată cu oprirea pompelor, apa nu mai este evacuată din subteran, iar nivelul acesteia continuă să crească, arată news.ro.
În prezent, în mină nu se mai desfășoară activități de exploatare a minereurilor polimetalice. Nici instalațiile de pompare și compresoarele aferente activelor deținute de Vast Băița Plai SA nu mai funcționează, din cauza lipsei angajaților necesari pentru operarea lor.
Potrivit măsurătorilor efectuate de specialiști, apa acumulată în cele șase subniveluri ale orizontului XVIII avea adâncimi cuprinse între 10 și 600 de centimetri. În jompurile stației principale de pompare, nivelul ajunsese la aproximativ trei metri.
Întreruperea pompelor poate provoca inundarea lucrărilor miniere
Raportul tehnic întocmit în urma verificărilor avertizează că oprirea evacuării apei pentru aproximativ 24 de ore poate avea consecințe grave. Printre zonele vulnerabile se numără stațiile de pompare, instalațiile electrice și lucrările miniere aflate între orizonturile XIII și XVIII, pe o diferență de nivel de aproximativ 250 de metri.
În cazul în care apa continuă să se acumuleze, echipamentele tehnice ar putea deveni inutilizabile, iar inundarea s-ar putea extinde treptat către alte sectoare ale minei. De asemenea, accesul în anumite zone subterane ar putea fi pierdut, iar componente importante ale infrastructurii ar putea fi deteriorate.
Specialiștii atrag atenția și asupra efectelor posibile asupra mediului. Schimbarea modului în care circulă și sunt evacuate apele subterane ar putea favoriza creșterea concentrației de minerale grele în apa deversată.
Galeria Nucet, esențială pentru evacuarea apei. O surpare ar putea bloca scurgerea
Un rol important în prevenirea inundării îl are galeria de evacuare Nucet, care are o lungime de aproximativ cinci kilometri și asigură transportul apelor către emisar.
Deși verificările au arătat că aceasta se află într-o stare tehnică bună, specialiștii avertizează că o eventuală prăbușire care ar bloca galeria ar putea avea consecințe extreme.
Potrivit evaluării prezentate de Prefectura Bihor, blocarea traseului de evacuare ar putea duce la inundarea integrală a minei.
Situație de urgență declarată în zona Minei Băița. Autoritățile cer 6 milioane de lei
În urma constatărilor, prefectul județului Bihor, Emilian Pavel, a convocat de urgență Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.
În cadrul ședinței a fost aprobată Hotărârea nr. 11 din 4 noiembrie 2026, prin care a fost validat raportul tehnic și a fost declarată situația de urgență în perimetrul Minei Băița.
Totodată, autoritățile au decis să solicite Guvernului alocarea a 6 milioane de lei din Fondul de intervenție, pentru finanțarea măsurilor necesare. Demersurile vor fi transmise Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum și Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
Banii ar urma să ajungă la Societatea Băița SA și să acopere serviciile de pompare și evacuare a apei din subteran pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.
Scopul intervenției este menținerea funcționării sistemelor de evacuare, evitarea unui incident major și protejarea atât a infrastructurii miniere, cât și a mediului.
Prefectura Bihor a transmis că va continua demersurile pe lângă instituțiile centrale și va monitoriza evoluția situației până la identificarea unei soluții de finanțare și punerea în aplicare a măsurilor necesare.
De ce au fost oprite pompele de la Mina Băița
Potrivit informațiilor publicate de e-Bihoreanul, activitatea de extracție a minereurilor la Mina Băița era suspendată de aproximativ 20 de luni. Chiar și în aceste condiții, angajații companiei Vast Băița Plai continuau să asigure evacuarea apei din subteran.
Situația s-a schimbat după ce firma, aflată în insolvență, a rămas fără personalul necesar. După expirarea preavizelor angajaților, marți, 3 noiembrie, instalațiile de pompare au fost oprite.
În acest moment, prioritatea autorităților este reluarea cât mai rapidă a evacuării apei, pentru a evita deteriorarea lucrărilor subterane și apariția unor probleme de mediu.