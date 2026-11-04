Incident în Bihor. Mina Băița riscă să fie inundată după oprirea pompelor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 nov. 2026, 23:38

Situație de urgență în județul Bihor, unde autoritățile încearcă să prevină inundarea Minei Băița, după ce instalațiile care evacuau apa din subteran au fost oprite. Lipsa personalului care să asigure funcționarea pompelor a dus la acumularea apei în galerii, iar specialiștii avertizează că infrastructura minieră ar putea fi grav afectată. În plus, există riscuri pentru mediu, motiv pentru care autoritățile solicită Guvernului României o finanțare de 6 milioane de lei.

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