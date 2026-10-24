Taifunul Champi lovește Taiwanul: un mort, peste 500 de răniți și 56.000 de gospodării fără electricitate

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 oct. 2026, 15:00

Taifunul Champi a provocat pagube importante în Taiwan, unde o persoană a murit, peste 500 au fost rănite, iar aproximativ 56.000 de gospodării au rămas fără energie electrică. Mii de oameni au fost evacuați înainte de sosirea furtunii, care a doborât copaci și stâlpi, a avariat rețelele electrice și a provocat inundații. Între timp, autoritățile se pregătesc pentru efectele fenomenelor meteo severe în alte zone din Asia, inclusiv în China și Japonia.

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