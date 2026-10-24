Taifunul Champi lovește Taiwanul: un mort, peste 500 de răniți și 56.000 de gospodării fără electricitate

Taifunul Champi a provocat pagube importante în Taiwan, unde o persoană a murit, peste 500 au fost rănite, iar aproximativ 56.000 de gospodării au rămas fără energie electrică. Mii de oameni au fost evacuați înainte de sosirea furtunii, care a doborât copaci și stâlpi, a avariat rețelele electrice și a provocat inundații. Între timp, autoritățile se pregătesc pentru efectele fenomenelor meteo severe în alte zone din Asia, inclusiv în China și Japonia.
Zeci de mii de locuințe, în continuare fără curent
Echipele de intervenție din Taiwan au fost mobilizate sâmbătă pentru a repara rețelele electrice și a restabili alimentarea cu energie în gospodăriile afectate de taifunul Champi.
Potrivit informațiilor transmise de AFP, aproximativ 56.000 de gospodării erau încă fără electricitate, în timp ce furtuna continua să afecteze insula.
Înainte de apropierea taifunului, peste 5.000 de persoane au fost evacuate preventiv din locuințe. Rafalele puternice au smuls copaci din rădăcini, au doborât linii electrice și au provocat inundații de scurtă durată.
Cantități importante de precipitații au fost înregistrate și în regiunea Miaoli, din vestul Taiwanului. Numai sâmbătă, aici s-au acumulat aproape 24 de centimetri de ploaie, potrivit datelor citate în relatarea agenției franceze de presă.
Un mort și peste 500 de persoane rănite
Bilanțul furtunii a devenit tot mai grav după ce autoritățile taiwaneze au început, joi, să emită avertizări privind apropierea taifunului.
O persoană și-a pierdut viața, iar peste 500 au fost rănite începând din acea zi, conform informațiilor disponibile în relatarea AFP.
Deși perioada de impact maxim a trecut, autoritățile le-au cerut locuitorilor să rămână precauți. Vântul puternic și valurile înalte continuă să reprezinte un pericol, inclusiv în zonele de coastă.
Champi a avut rafale de aproape 300 km/h
În timpul traversării oceanului, taifunul Champi a atins pentru scurt timp intensitatea unui super-taifun, cu vânturi susținute care au ajuns la aproape 300 km/h.
Ulterior, fenomenul meteorologic a slăbit în intensitate. Potrivit celei mai recente actualizări citate de Centrul comun de alertă pentru taifunuri, vânturile atingeau sâmbătă viteze de aproximativ 176 km/h.
Wuu Woan-hwa, reprezentant al Administrației Centrale de Meteorologie din Taiwan, a avertizat că pericolul nu a dispărut complet, chiar dacă faza cea mai intensă a furtunii s-a încheiat.
Oficialul a atras atenția că vânturile și valurile din apele din jurul insulei rămân puternice pe măsură ce taifunul se deplasează spre nord.
China evacuează populația, iar transporturile sunt afectate
Efectele taifunului s-au resimțit și în China, unde autoritățile au luat măsuri pentru limitarea riscurilor provocate de precipitațiile abundente și de vântul puternic.
Unele servicii feroviare au fost suspendate, iar zeci de mii de persoane au fost evacuate din locuințele lor din Shanghai.
Mass-media de stat a avertizat că mai multe regiuni, printre care Jiangsu, Shanghai și Zhejiang, urmau să fie afectate de ploi puternice, local torențiale.
În paralel, perturbările din transporturi au afectat și traficul aerian din regiune, cu zeci de zboruri anulate.
Turiști blocați în Japonia după anularea zborurilor
Taifunul a provocat probleme și în Japonia, în special în prefectura Okinawa, situată în sudul țării. Autoritățile au raportat doi răniți în urma fenomenului meteorologic.
Pe insula Ishigaki, turiștii au fost nevoiți să aștepte reluarea curselor aeriene pentru a se putea întoarce acasă.
Printre cei afectați s-a numărat și Eva Malek, o turistă poloneză în vârstă de 49 de ani, care a declarat pentru AFP că speră ca perioada de așteptare să se încheie cât mai curând.
Femeia a mărturisit că nu cunoștea situația meteorologică și nu se aștepta să fie prinsă într-un asemenea episod.
Sezon activ de furtuni în Pacific
Taifunul Champi este unul dintre cele mai recente fenomene meteorologice care au afectat regiunea Pacificului în timpul unui sezon deosebit de activ.
Potrivit informațiilor prezentate în relatarea AFP, activitatea furtunilor are loc pe fondul fenomenului climatic El Niño, asociat cu încălzirea apelor din zona ecuatorială a Oceanului Pacific.
Autoritățile din Taiwan, China și Japonia continuă să monitorizeze evoluția vremii și să gestioneze efectele furtunii, în condițiile în care vântul puternic, precipitațiile și valurile ridicate pot provoca în continuare pagube și perturbări ale transporturilor.