Scris de Emanuel Focșan Publicat: 24 nov. 2026, 12:16

Europenii cumpără și aruncă haine într-un ritm atât de rapid încât actualele sisteme de reciclare și reutilizare riscă să devină nesustenabile. Un comunicat al Comisiei Europene arată că actualul model de producție, consum și eliminare a hainelor „nu este sustenabil” și prezintă un plan de reducere semnificativă a risipei până în 2023. .

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