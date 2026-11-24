Europenii cumpără și aruncă haine într-un ritm atât de rapid încât actualele sisteme de reciclare și reutilizare riscă să devină nesustenabile. Un comunicat al Comisiei Europene arată că actualul model de producție, consum și eliminare a hainelor „nu este sustenabil” și prezintă un plan de reducere semnificativă a risipei până în 2023. .
Potrivit datelor prezentate de instituția europeană, aproximativ 5 milioane de tone de îmbrăcăminte sunt aruncate anual în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă în medie aproape 12 kilograme de haine pentru fiecare cetățean european. Strategia UE pentru textile subliniază că actualul model de producție, consum și eliminare a hainelor „nu este sustenabil”.
De ce este industria modei o problemă pentru mediu?
Comisia Europeană atrage atenția că, în prezent, consumul de produse textile are al patrulea cel mai mare impact asupra mediului și schimbărilor climatice dintre toate categoriile de consum, după alimentație, locuințe și mobilitate.
Sectorul textil este, de asemenea, una dintre cele mai mari surse de consum al resurselor naturale. Textilele ocupă locul trei în privința utilizării apei și terenurilor și locul cinci în ceea ce privește consumul de materii prime și emisiile de gaze cu efect de seră.
Fenomenul este alimentat în mare parte de modelul „fast fashion”, care încurajează cumpărarea frecventă a unor articole ieftine, purtate pentru perioade scurte și apoi aruncate. Oficialii europeni își doresc ca acest trend să devină o practică a trecutului, iar consumatorii să folosească mai mult timp haine de calitate, la prețuri accesibile.
Ce vrea să schimbe Comisia Europeană?
Bruxelles-ul își propune ca până în 2030 toate produsele textile comercializate în Uniunea Europeană să fie mai rezistente, reparabile și reciclabile. De asemenea, acestea ar trebui să conțină într-o proporție mai mare fibre reciclate, să nu conțină substanțe periculoase și să fie produse cu respectarea standardelor sociale și de mediu.
Pentru a limita cantitatea uriașă de deșeuri textile, Comisia Europeană intenționează să introducă o serie de măsuri, printre care:
cerințe de proiectare care să facă hainele mai durabile și mai ușor de reparat;
un pașaport digital al produselor textile;
reguli obligatorii privind responsabilitatea producătorilor pentru deșeurile textile;
limitarea exportului de deșeuri textile către alte state;
stimularea reutilizării și reparării produselor;
măsuri pentru reducerea eliberării de microplastice din textilele sintetice.
Un pas important va fi interzicerea distrugerii textilelor și încălțămintei nevândute. Interdicția a intrat în vigoare pentru companiile mari începând cu iulie 2026, iar pentru întreprinderile mijlocii din iulie 2030.
Experții avertizează că, fără schimbări majore în comportamentul consumatorilor și în modul în care industria produce haine, volumul deșeurilor textile va continua să crească, punând o presiune tot mai mare asupra mediului și a infrastructurii de reciclare din Europa.