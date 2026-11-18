Un nou cutremur a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, în România, la doar câteva ore după seismul semnificativ de 5,7 pe Richer care a zguduit în timpul nopții zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), noua mișcare tectonică a avut loc în cursul după-amiezii și a fost resimțită în apropierea municipiului Focșani.
Seismul s-a produs la ora 14:25:55, în județul Vrancea, și a avut magnitudinea de 2,0 pe scara Richter, la o adâncime de 17,5 kilometri. Specialiștii precizează că acesta a fost un cutremur slab, produs în una dintre cele mai active zone seismice din Europa.
Potrivit datelor Institutului Național pentru Fizica Pământului INFP, cutremurul a avut epicentrul la aproximativ 24 de kilometri sud-vest de Focșani, 42 de kilometri nord de Buzău, 79 de kilometri vest de Brăila și Galați și aproape 95 de kilometri sud-vest de Bârlad.
Seism major miecuri dimineață, cel mai puternic de la începutul anului 2026
Noua mișcare tectonică vine după cutremurul puternic produs în noaptea de marți spre miercuri, la ora 02:48. Acesta a avut magnitudinea de 5,7 Richter și s-a produs la adâncimea de 120,8 kilometri în zona seismică Vrancea.
Seismul de peste 5 grade a fost resimțit în numeroase orașe din România, inclusiv în București, Brașov, Ploiești, Buzău și Focșani, stârnind îngrijorare în rândul populației. Epicentrul a fost localizat la aproximativ 49 de kilometri vest de Focșani și 62 de kilometri nord de Buzău.
Specialiștii monitorizează activitatea seismică
Experții atrag atenția că apariția unor seisme mai mici după un cutremur important este un fenomen obișnuit în regiunile cu activitate tectonică ridicată. Zona Vrancea rămâne principalul focar seismic al României și este monitorizată permanent de specialiști.